快訊

誰發明了「同志」？日本眼中的台灣同婚亞洲第一

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

經濟學人預測2026十大趨勢：「顛覆總司令川捲風」持續進擊

台灣貧富差距7.38倍？150倍？ 計算方式大不同

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台灣貧富差距多大？計算方式大不同。立法委員黃國昌今（13）日質詢時指出，若用「最富5%家庭所得是最窮5%」比較。最新資料顯示所得差距約達150倍。圖／本報資料照片
台灣貧富差距多大？計算方式大不同。立法委員黃國昌今（13）日質詢時指出，若用「最富5%家庭所得是最窮5%」比較。最新資料顯示所得差距約達150倍。圖／本報資料照片

台灣貧富差距到底多大？計算方式大不同。立法委員黃國昌今（13）日質詢時指出，民進黨在2011年批評馬英九政府時，曾引用財政部稅賦資料中心統計，指稱「最富5%家庭所得是最窮5%的75倍」。他表示，若沿用民進黨當年同一套算法檢視現況，最新資料顯示最富5%與最貧5%的所得差距約達150倍，幾乎比當時翻倍。

今日立法院財委會針對「經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」，邀請財政部、主計處及央行等相關單位備詢，據主計總處資料，全國每戶五等分位所得差距倍數為7.38倍，顯示高低所得家庭間存在一定落差；惟若將政府社福移轉支出與租稅重分配納入計算，差距可縮小至6.14倍，反映政策具再分配效果。

主計長陳淑姿強調，從國際比較來看，與澳洲、英國、法國、日本、德國等主要國家相較，「台灣的財富分配相對平均」，貧富差距並未比他國嚴重，「中產階級並沒有消失」。

不過，黃國昌說，民進黨在野時未採用主計總處的五等分資料，是因為時任政務委員朱敬一認為五等分方法「過於粗糙、已經過時」，難以呈現所得兩端差距，因此民進黨選擇改用稅賦資料中更能反映極端值的統計。他質疑，如今若以同一方法套用在現況，極端差距不但未縮小，反而比馬政府時期更大。

而根據主計總處資料，若以國際上通用的Gini係數，台灣也從由2006年的0.295降至2024年的0.277，顯示整體所得不均度呈下降趨勢。

民進黨 馬英九
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

民眾黨各地黨部防災士投入救災 將舉辦論壇探討跨部門救災

再傳與林佳龍爭外交主導 黃國昌：吳釗燮養共諜何時負政治責任？

黃國昌：中國無權恣意抓捕台灣公民 唏噓賴總統無作為

「合則兩利分則兩害」趙少康曝白民調 李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

相關新聞

AI獲利穩健 主計總處預估今年經濟成長率趨近6％

主計總處主計長陳淑姿今天赴立法院財政委員會就「經濟成長讓全民共享」 進行專題報告，面對國民黨立委林德福關切台灣經濟、AI...

中油三接疑浮報百億工程費 羅智強向法務部遞交檢舉函

國民黨立院黨團書記長羅智強等人上午舉行記者會，指媒體報導中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程，涉浮報工程經費逾百億元，並...

加熱菸審核兩套標準？台灣菸酒被卡

加熱菸審核兩套標準？立委吳秉叡今日在立院財委會質詢表示，台灣菸酒公司申請加熱菸遲遲無法通過，衛福部更要求不能以外國的健康...

威京小沈落難 寶佳砸23億打併購戰！銀彈雄厚...兆元推案王400天謀取中工內幕

低調數年，寶佳集團少東林家宏再次發動了一場「非合意併購」。 在資本市場中被稱為「金融大鱷」、「股市禿鷹」的寶佳，這次，將目標瞄準威京集團旗下的中華工程（中工）。林家宏籌謀超過半年，直到去年11月4日的一則公告，正式引爆他與威京集團的經營權爭奪戰。

台灣貧富差距7.38倍？150倍？ 計算方式大不同

台灣貧富差距到底多大？計算方式大不同。立法委員黃國昌今（13）日質詢時指出，民進黨在2011年批評馬英九政府時，曾引用財...

【重磅快評】賴清德不再喊非核家園了？

總統府國家氣候變遷對策委員會上月開會，會後傳出總統賴清德不再青睞綠電、2027前重啟核三，事後雖被府院斥為假消息，但重點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。