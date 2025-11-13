台灣貧富差距7.38倍？150倍？ 計算方式大不同

台灣貧富差距到底多大？計算方式大不同。立法委員黃國昌今（13）日質詢時指出，民進黨在2011年批評馬英九政府時，曾引用財政部稅賦資料中心統計，指稱「最富5%家庭所得是最窮5%的75倍」。他表示，若沿用民進黨當年同一套算法檢視現況，最新資料顯示最富5%與最貧5%的所得差距約達150倍，幾乎比當時翻倍。

今日立法院財委會針對「經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」，邀請財政部、主計處及央行等相關單位備詢，據主計總處資料，全國每戶五等分位所得差距倍數為7.38倍，顯示高低所得家庭間存在一定落差；惟若將政府社福移轉支出與租稅重分配納入計算，差距可縮小至6.14倍，反映政策具再分配效果。

主計長陳淑姿強調，從國際比較來看，與澳洲、英國、法國、日本、德國等主要國家相較，「台灣的財富分配相對平均」，貧富差距並未比他國嚴重，「中產階級並沒有消失」。

不過，黃國昌說，民進黨在野時未採用主計總處的五等分資料，是因為時任政務委員朱敬一認為五等分方法「過於粗糙、已經過時」，難以呈現所得兩端差距，因此民進黨選擇改用稅賦資料中更能反映極端值的統計。他質疑，如今若以同一方法套用在現況，極端差距不但未縮小，反而比馬政府時期更大。

而根據主計總處資料，若以國際上通用的Gini係數，台灣也從由2006年的0.295降至2024年的0.277，顯示整體所得不均度呈下降趨勢。