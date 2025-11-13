AI獲利穩健 主計總處預估今年經濟成長率趨近6％
主計總處主計長陳淑姿今天赴立法院財政委員會就「經濟成長讓全民共享」 進行專題報告，面對國民黨立委林德福關切台灣經濟、AI泡沫化等議題，陳淑姿表示AI發展在科技巨頭主導情況下，現在依然獲利穩健，且實際應用價值提高，算力需求持續，意味獲利也可持續，因此樂觀看待AI前景；同時台灣在AI領域地位頂尖，是很好的趨勢。
至於今年GDP有無機會破6%，陳淑姿表示，原本來初估今年GDP成長約5%，但因第3季GDP大幅上修，這個月底更新預測將會調整，預估今年GDP將上修至5.5%以上、趨近於6%。
