快訊

誰發明了「同志」？日本眼中的台灣同婚亞洲第一

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

經濟學人預測2026十大趨勢：「顛覆總司令川捲風」持續進擊

聽新聞
0:00 / 0:00

中油三接疑浮報百億工程費 羅智強向法務部遞交檢舉函

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長羅智強（右二）等人上午舉行記者會，指媒體報導中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程，涉浮報工程經費逾百億元，批評檢調無作為。記者林澔一／攝影
國民黨立院黨團書記長羅智強（右二）等人上午舉行記者會，指媒體報導中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程，涉浮報工程經費逾百億元，批評檢調無作為。記者林澔一／攝影

國民黨立院黨團書記長羅智強等人上午舉行記者會，指媒體報導中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程，涉浮報工程經費逾百億元，並批評檢調無作為。記者會邀請中油副總經理黃榮裕、中油總工程師何至欽等人出席。

羅智強表示據媒體報導中油三接工程原工程預算94億元，結果中油在招標前私下請業者報價，接著一路哄抬讓總工程費到253億。中油還豪氣說「中油錢最多」，還斥責廠商「不會做頭路」。羅智強說檢舉人第一次在2022年向檢調檢舉，結果檢調吃案三年無聲無息，第二次在提出檢舉信函在今年8月，檢調依舊吃案迄今已三個月，最後檢舉人只好向周刊媒體爆料，羅智強上午也親自向法務部檢察司司長張曉雯遞交檢舉函。

國民黨立院黨團上午舉行記者會，中油公司副總經理黃榮裕（前左）與中油公司總工程師何至欽（前右）出席。記者林澔一／攝影
國民黨立院黨團上午舉行記者會，中油公司副總經理黃榮裕（前左）與中油公司總工程師何至欽（前右）出席。記者林澔一／攝影
國民黨立院黨團書記長羅智強（右）等人上午舉行記者會，向法務部檢察司司長張曉雯（左）檢舉中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程弊案。記者林澔一／攝影
國民黨立院黨團書記長羅智強（右）等人上午舉行記者會，向法務部檢察司司長張曉雯（左）檢舉中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程弊案。記者林澔一／攝影
國民黨立院黨團書記長羅智強（左四）等人上午舉行記者會，指出媒體報導中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程，涉浮報工程經費逾百億元。中油副總經理黃榮裕（前右二）與中油總工程師何至欽（前右一）等人出席。記者林澔一／攝影
國民黨立院黨團書記長羅智強（左四）等人上午舉行記者會，指出媒體報導中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程，涉浮報工程經費逾百億元。中油副總經理黃榮裕（前右二）與中油總工程師何至欽（前右一）等人出席。記者林澔一／攝影

中油 羅智強 檢調
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

批洪申翰0分部長 國民黨團：為擋80歲以上免巴氏量表下台

影／批食藥署公布毒雞蛋慢半拍 藍委要求政府檢討流程

中油三接涉浮報百億工程費…羅智強：二次檢舉未果 檢調還在睡？

「太子集團控股」詐騙案多數交保 羅智強轟：民進黨消極被動不作為

相關新聞

AI獲利穩健 主計總處預估今年經濟成長率趨近6％

主計總處主計長陳淑姿今天赴立法院財政委員會就「經濟成長讓全民共享」 進行專題報告，面對國民黨立委林德福關切台灣經濟、AI...

中油三接疑浮報百億工程費 羅智強向法務部遞交檢舉函

國民黨立院黨團書記長羅智強等人上午舉行記者會，指媒體報導中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程，涉浮報工程經費逾百億元，並...

加熱菸審核兩套標準？台灣菸酒被卡

加熱菸審核兩套標準？立委吳秉叡今日在立院財委會質詢表示，台灣菸酒公司申請加熱菸遲遲無法通過，衛福部更要求不能以外國的健康...

威京小沈落難 寶佳砸23億打併購戰！銀彈雄厚...兆元推案王400天謀取中工內幕

低調數年，寶佳集團少東林家宏再次發動了一場「非合意併購」。 在資本市場中被稱為「金融大鱷」、「股市禿鷹」的寶佳，這次，將目標瞄準威京集團旗下的中華工程（中工）。林家宏籌謀超過半年，直到去年11月4日的一則公告，正式引爆他與威京集團的經營權爭奪戰。

白話財經EP174｜冷了大半年 年底新車款一台接一台 Q4台灣車市終於動起來

今年以來，汽車市場因著美國對等關稅議題搖擺不定，動能孱弱，這讓台灣汽車市場前10月累計銷量僅有33萬輛，較去年同期衰退約12.4%。 不過，隨著年底到來，各大車商新車款一輛接一輛的推出，加上貨物稅減徵，車市10月單月銷量回溫到3萬4000輛，比9月份成長7.1%。 從現在到農曆年前仍有一段銷售衝刺期，車市會有哪些新變化呢？本集白話財經邀請聯合報財經中心記者林海，來跟我們聊聊今年台灣汽車市場的變化。

台灣貧富差距7.38倍？150倍？ 計算方式大不同

台灣貧富差距到底多大？計算方式大不同。立法委員黃國昌今（13）日質詢時指出，民進黨在2011年批評馬英九政府時，曾引用財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。