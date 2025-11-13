聽新聞
中油三接疑浮報百億工程費 羅智強向法務部遞交檢舉函
國民黨立院黨團書記長羅智強等人上午舉行記者會，指媒體報導中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程，涉浮報工程經費逾百億元，並批評檢調無作為。記者會邀請中油副總經理黃榮裕、中油總工程師何至欽等人出席。
羅智強表示據媒體報導中油三接工程原工程預算94億元，結果中油在招標前私下請業者報價，接著一路哄抬讓總工程費到253億。中油還豪氣說「中油錢最多」，還斥責廠商「不會做頭路」。羅智強說檢舉人第一次在2022年向檢調檢舉，結果檢調吃案三年無聲無息，第二次在提出檢舉信函在今年8月，檢調依舊吃案迄今已三個月，最後檢舉人只好向周刊媒體爆料，羅智強上午也親自向法務部檢察司司長張曉雯遞交檢舉函。
