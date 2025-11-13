加熱菸審核兩套標準？台灣菸酒被卡

加熱菸審核兩套標準？立委吳秉叡今日在立院財委會質詢表示，台灣菸酒公司申請加熱菸遲遲無法通過，衛福部更要求不能以外國的健康實驗指標資料做申請，財政部長莊翠雲指出，會「積極溝通。」

由於已經通過全球前二大的菸草公司（菲利浦莫里斯菸草公司、傑太日煙）申請上市的18項加熱菸，然而，身為國營的台灣菸酒公司卻因為衛福部要求不能以外國資料橋接申請，要以自己產品進行實驗，而形同卡關。財政部身為菸酒公司持股者、莊翠雲表示，會跟衛福部溝通。

吳秉叡認為，萬一兩三年後，市場已經被外國企業佔滿了，國產要怎麼辦？莊翠雲說明，加熱菸納管是對的，財政部已經多次向衛福部溝通。

