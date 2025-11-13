嚴宗大：台灣外匯存底美元資產占近八成 未配置黃金與加密貨幣
中央銀行副總裁嚴宗大13日赴立法院財委會報告，針對立委關切外匯存底資產配置情況時表示，台灣外匯存底以美元計價資產為主，目前美元資產占比接近八成，並未配置黃金或加密貨幣。
立委賴士葆指出，根據統計，全球央行外匯存底平均資產配置約為美元46%、黃金20%、歐元20%，但台灣央行美元比重明顯偏高達八成。
對此，嚴宗大回應，全球央行的平均數據僅具參考性，各國配置差異甚大。例如美國、德國及義大利等傳統經濟體擁較多黃金，而台灣央行主要以美元計價的流動性資產為核心。目前央行外匯存底配置未有大幅變動。嚴宗大並再次確認，台灣央行外匯存底中並未配置黃金或加密貨幣，
據了解，央行對外匯存底的持有基調，向來以安全、流動性與收益性三項原則為考量。
