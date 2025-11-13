年底央行理監事會放寬第七波？副總裁嚴宗大這樣說
中央銀行副總裁嚴宗大13日赴立法院財委會報告，「經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」。立委賴士葆質詢時表示，央行是否會在年底理監事會，放寬第七波選擇性信用管制？嚴宗大回覆時表示，央行在9月理事會已對政策做過調整，每次理事會前都會檢討當前的房地產政策，下一次理事會亦將進行檢討。
賴士葆指出，依財政部資料，全台1到10月個人房地合一稅較去年同期少了133億元，反應了房地產市場不佳，央行是否考慮放寬第七波信用管制？
嚴宗大應指出，上次理事會已將換屋族的期限從一年延長至18個月，並放寬部分規範。至於未來是否會進一步鬆綁，需待下一次理事會開會檢討後決定，目前尚無定論或相關計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言