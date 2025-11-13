年底央行理監事會放寬第七波？副總裁嚴宗大這樣說

太子集團洗錢案曝光後，社會輿論最常問的一個問題是：「為什麼這麼大的金流，銀行都沒發現？」根據金管會主委彭金隆的說法，國內多家銀行過去7年間共報送過52次可疑交易申報，也就是說，銀行其實「有看到」，但沒有「出手」。 同時間，民眾在網路上抱怨帳戶被鎖的案例卻層出不窮，有人只是轉了幾萬元、收了朋友款項，就被懷疑涉詐凍結。這種矛盾的浮現，很難不讓人抱怨，小額轉帳資金動一下就被封，大額洗錢資金卻能自由流動。

2025-11-13 09:00