快訊

不只Haerin、Hyein！NewJeans「全員回ADOR」：會以真誠的音樂與舞台報答大家

豪大雨又逢滿潮…蘇澳鎮重演15年前淹水夢魘 災民泣：百萬裝潢全泡湯

太子集團洗錢案…「和平大苑」總管凃又文30萬交保 北檢抗告、高院駁回

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣貧富差距情勢 央行報告揭疫情後「少見組合」整體未惡化

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
央行報告中指出，疫情後台灣展現高成長、低通膨的少見組合，經濟表現優於主要國家，也讓整體貧富差距並未惡化。聯合報系資料照
央行報告中指出，疫情後台灣展現高成長、低通膨的少見組合，經濟表現優於主要國家，也讓整體貧富差距並未惡化。聯合報系資料照

中央銀行明（13）日將赴立法院財委會列席報告貧富差距情勢，央行報告中指出，疫情後台灣展現高成長、低通膨的少見組合，經濟表現優於主要國家，也讓整體貧富差距並未惡化。

央行報告指出，以2019年疫情前為基期，今年台灣實質GDP（國內生產毛額）規模可望成長26%，明顯高於美國（15%）、南韓（12%）、歐元區與日本（各6%）及英國（2%）。同期物價上漲11.5%，遠低於美國（26%）、歐元區（22.8%）、南韓（17.1%）與英國（28.5%），凸顯台灣通膨控制得宜。

在所得分配方面，2006年至2024年間最高所得組（前20%家庭）所得成長29%，略高於最低所得組的26.2%；因此讓每戶所得差距倍數由6.01倍升至6.14倍。不過，央行特別指出，計入政府移轉支出與租稅效果，2024年五等分位所得差距倍數從7.38倍降至6.14倍，顯示財政政策在縮短貧富差距上發揮顯著效果。

且若以每人平均計算，差距倍數反而由4.18倍降至3.92倍，外界最關注的Gini係數也從0.295降至0.277，顯示不均度下降。

央行也提醒，貨幣政策的核心是維持物價與金融穩定，間接有助縮小貧富差距；但真正能直接改善分配的，仍是政府的財政與結構性政策，包括調整稅制、提高最低工資、擴大社福支出與教育投資等。報告指出，當經濟與物價穩定，社會再透過政策重新分配資源，才能形成兼顧效率與公平的良性循環。

貧富差距 央行
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新加坡英國建AI策略夥伴關係 促金融業跨境交流

ICE突襲掃蕩喬州車廠 南韓員工擬提集體訴訟

台灣10月出口狂飆！關稅大刀煞不住AI列車…謝金河：不知川普如何反應

經典賽／首次踏進東京巨蛋 南韓二壘手：應該比台北大巨蛋好

相關新聞

台灣貧富差距情勢 央行報告揭疫情後「少見組合」整體未惡化

中央銀行明（13）日將赴立法院財委會列席報告貧富差距情勢，央行報告中指出，疫情後台灣展現高成長、低通膨的少見組合，經濟表...

美國關稅4大措施上路3個月 研發轉型補助金屬機電業申請最多

因應美國關稅，經濟部編列460億元特別預算執行支持產業4大措施，統計自8月7日開放申請至11月11日止，核保融資金額約1...

龔明鑫：紡織業去年貢獻貿易順差近千億元 全國第三大

中華民國紡織業拓展會12日歡慶成立50周年，紡拓會董事長郭紹儀表示，50年來台灣紡織業的成就有目共睹，今日台灣紡織業更在...

立委籲「勞保最終支付責任」入法 洪申翰：依立院審議結果屢責

勞保基金長期面臨財務赤字，自2017年起即出現「保費收入低於支出」的狀況，2025年精算報告更指出勞保潛藏負債高達13兆...

開放引進跨國勞動力 立委籲完善政策配套

立法院衛環委員會12日邀請勞動部洪申翰部長，進行勞動部業務報告並備質詢。立委王正旭針對擴大開放引進移工的相關政策配套，以...

太子集團買房洗錢太猖狂！金管會揭銀行52次通報 檢討豪宅金流

太子集團在台洗錢涉及逾45億元資金，豪宅、名車遍布，掀起銀行合規與洗錢防制疑慮。金管會主委彭金隆說，這十家涉案銀行從20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。