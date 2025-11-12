台灣貧富差距情勢 央行報告揭疫情後「少見組合」整體未惡化

中央銀行明（13）日將赴立法院財委會列席報告貧富差距情勢，央行報告中指出，疫情後台灣展現高成長、低通膨的少見組合，經濟表現優於主要國家，也讓整體貧富差距並未惡化。

央行報告指出，以2019年疫情前為基期，今年台灣實質GDP（國內生產毛額）規模可望成長26%，明顯高於美國（15%）、南韓（12%）、歐元區與日本（各6%）及英國（2%）。同期物價上漲11.5%，遠低於美國（26%）、歐元區（22.8%）、南韓（17.1%）與英國（28.5%），凸顯台灣通膨控制得宜。

在所得分配方面，2006年至2024年間最高所得組（前20%家庭）所得成長29%，略高於最低所得組的26.2%；因此讓每戶所得差距倍數由6.01倍升至6.14倍。不過，央行特別指出，計入政府移轉支出與租稅效果，2024年五等分位所得差距倍數從7.38倍降至6.14倍，顯示財政政策在縮短貧富差距上發揮顯著效果。

且若以每人平均計算，差距倍數反而由4.18倍降至3.92倍，外界最關注的Gini係數也從0.295降至0.277，顯示不均度下降。

央行也提醒，貨幣政策的核心是維持物價與金融穩定，間接有助縮小貧富差距；但真正能直接改善分配的，仍是政府的財政與結構性政策，包括調整稅制、提高最低工資、擴大社福支出與教育投資等。報告指出，當經濟與物價穩定，社會再透過政策重新分配資源，才能形成兼顧效率與公平的良性循環。