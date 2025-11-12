美國關稅4大措施上路3個月 研發轉型補助金屬機電業申請最多

因應美國關稅，經濟部編列460億元特別預算執行支持產業4大措施，統計自8月7日開放申請至11月11日止，核保融資金額約10.8億元、申貸金額54.9億元，研發轉型補助已有768件申請，爭取海外訂單部分則有549件申請。

經濟部4項支持措施至11月11日止申請情形，在外銷貸款優惠保證加碼方面，中小企業每家可申請最高6000萬元保證額度、保證成數最高9.5成、全額減免保證手續費最長2年，非中小企業則提供每家1億元保證額度、保證成數8至9成，目前已核保30件，核保融資金額約10.8億元。

中小微企業多元發展貸款加碼方面，提供最高3500萬元貸款額度、利率上限2.22％，其中貸款金額在1000萬元以內者利率減碼1.5％、期間最長6個月，貸款100萬元以內者保證成數一律為10成，目前已申貸562件，申貸金額54.9億元。

研發轉型補助方面，提供受影響製造業研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助每家最高500萬元，產業聯盟最高4000萬元，企業自籌款須超過全案總經費50％，且全新設備購置費不得超過全案總經費40％，目前已接獲768件廠商申請，以金屬機電業最多，其次為民生化工業。

取海外訂單方面，提供受美國關稅影響廠商補助，單一企業補助每家最高500萬元，2家以上聯合申請補助最高2000萬元，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，自籌款須達全案總經費50％以上，單家、多家僅能擇一申請。目前已接獲549件廠商申請，申請案件產業別以機械設備、民生及金屬製造為主。