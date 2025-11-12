龔明鑫：紡織業去年貢獻貿易順差近千億元 全國第三大

中華民國紡織業拓展會12日歡慶成立50周年，紡拓會董事長郭紹儀表示，50年來台灣紡織業的成就有目共睹，今日台灣紡織業更在全球運動、戶外等服飾領域的供應鏈中，扮演關鍵角色。經濟部長龔明鑫也受邀致詞，他表示台灣紡織業是台灣經濟發展的重要推手，直到現在仍為台灣貢獻貿易順差近千億新台幣。

紡拓會12日舉辦「50周年國際紡織論壇」，探討紡織產業在地緣政治風險下應有的認知與應變方式，除了龔明鑫外，也邀請國內外產業領袖齊聚，包括世界體育用品工業聯盟WFSGI營運長Marc Magnus、歐洲成衣暨紡織工業聯盟EURATEX秘書長Dirk Vantyghem等產業重要人士與會。

龔明鑫致詞時指出，根據統計，2024年全台有4300家紡織成衣工廠，約有14萬名從業人員，產值超過3300億元，貿易順差988億元，是台灣第三大出超產業，紡織業對台灣而言是賺錢的產業，代表許多企業把關鍵技術及高值化研發都留在台灣，持續投入永續材料及高價值物料的開發。

龔明鑫同時指出，國際貿易環境瞬息萬變，關稅或匯率等因素，都可能對業界造成挑戰，經濟部編定460億元特別預算來支持產業發展，包括金融、研發、市場開拓，以及匯率避險等方面，支持企業持續向前。

不過，龔明鑫也開玩笑地說，「不過剛才聽起來，各位成員好像都賺很多錢，不太需要經濟部的支持」。

龔明鑫指出，行政院日前通過新的移工政策，通過為本勞加薪2000元即可增聘1名移工的「跨國勞動力精進方案」，可兼顧本勞權益及穩定企業產能。在碳費方面，經濟部跟環保署協商，讓紡織業在上路的前兩年，可視為高碳洩漏風險事業，碳費計算的碳排放量可打2折優惠。希望透過政策輔助，協助紡織業穩定轉型。

郭紹儀回顧台灣紡織業數十年來的轉型歷程，從傳統製造業成功轉型為高值化、機械化、永續化的產業，在創新物料研發、環保製程導入以及設計美學融合等方面的顯著成就，讓台灣紡織品在全球貿易中占有一席之地。

郭紹儀表示，紡織會先後加入多個國際組織，並與美國、歐洲、南韓、中國、越南、印尼、孟加拉等地主要紡織組織建立互動機制，透過交流合作為業界開拓國際市場。