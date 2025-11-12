立委籲「勞保最終支付責任」入法 洪申翰：依立院審議結果屢責

勞保基金長期面臨財務赤字，自2017年起即出現「保費收入低於支出」的狀況，2025年精算報告更指出勞保潛藏負債高達13兆元。立委廖偉翔12日質詢時表示，我國已邁入超高齡社會，日益龐大的退休潮，使勞保基金承受沉重財務壓力。

廖偉翔表示，目前軍公教退撫制度已明定政府須負最終支付責任，但勞保至今僅依靠行政院政策宣示及每年預算撥補，讓多數國人無法安心面對退休生活。因此，他特別呼籲勞動部，應將勞保最終支付責任入法，唯有明文規定，才能確保行政機關全力推動，真正保障勞工權益。

廖偉翔也說，勞動部於今年5月曾在本委員會宣示，否認現行每年撥補即是改革，並對「最終支付責任入法」持開放態度，承諾三個月內研議出結果。兩周前也有執政黨委員質詢行政院長，卓榮泰回應絕對不會讓國人恐慌，顯見勞保財務已是朝野共同關注的議題。

廖偉翔詢問勞動部，目前研議結果為何，對於入法的態度是否全力支持？

勞動部長洪申瀚回應，對修法方向持開放態度，尊重立法院審議結果，並承諾政府會履行承諾、負起責任。廖偉翔說，朝野對此已有共識，期盼相關修法能順利推動，讓每一位辛勤工作的勞工，都能安心面對未來的退休生活。