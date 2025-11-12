鼓勵企業研發 「企業創新研發布局推動計畫」最高補助3千萬元

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

隨著企業研發體系日趨成熟，新興產業以研發為核心的發展趨勢逐漸成形，台灣產業正迎來新一輪競爭與重組。為協助企業強化研發能量、布局未來技術，經濟部正式推出「企業創新研發布局推動計畫」，補助金額最高3,000萬元，引導企業建構研發制度、延攬人才並整合技術路線圖，以更靈活的補助與輔導機制，協助企業從製造導向轉型為創新驅動，打造長期競爭優勢。

經濟部產業技術司表示，該計畫將協助企業把研發能量制度化，從「一次性專案」轉化為「可長可久的創新機制」。為降低申請負擔，審查程序同步簡化，取消構想階段審查，計畫書篇幅縮減至30頁以內。補助金額最高3,000萬元，涵蓋研發人員、設備、耗材、專利申請、委託研究與訓練等全方位需求。

除資金支持外，該計畫亦提供專人輔導，協助企業建立研發團隊、完善技術成果管理及智財布局。產業技術司指出，政府希望透過該計畫引導企業思考中長期技術藍圖，從產品創新到專利策略，從團隊養成到研發文化培育，協助企業在市場劇烈變化中穩健前行。

產業技術司表示，近年來，許多中小企業已從製造端走向創新端，無論是運用AI優化製程的零組件廠，或以綠能技術轉型的傳統產業，都展現出研發投資的具體成效。「研發不只是成本，而是企業抵抗不確定性的最佳武器」，唯有提前布局，才能在未來競爭中占得先機。

研發 布局 經濟部
相關新聞

立委籲「勞保最終支付責任」入法 洪申翰：依立院審議結果屢責

勞保基金長期面臨財務赤字，自2017年起即出現「保費收入低於支出」的狀況，2025年精算報告更指出勞保潛藏負債高達13兆...

開放引進跨國勞動力 立委籲完善政策配套

立法院衛環委員會12日邀請勞動部洪申翰部長，進行勞動部業務報告並備質詢。立委王正旭針對擴大開放引進移工的相關政策配套，以...

太子集團買房洗錢太猖狂！金管會揭銀行52次通報 檢討豪宅金流

太子集團在台洗錢涉及逾45億元資金，豪宅、名車遍布，掀起銀行合規與洗錢防制疑慮。金管會主委彭金隆說，這十家涉案銀行從20...

金管會揭最新統計 太子集團十家往來銀行六年洗防通報52次

金管會今日在立院財委會出示太子集團鉅額金流相關的通報統計，從107年進入台灣迄今，合計大額通報和疑似洗錢通報，十家銀行總...

經濟部提4大方向 投入逾500億元推企業轉型

工業節慶祝大會11日登場，經濟部循例頒發「創業歷史悠久廠商」獎座與感謝狀，向長年深耕製造業的企業致敬。今年共有創業逾50...

談補充保費 彭金隆首發聲：建議商保補健保取代股利加費

政院要對股息、租金等收入再加徵補充保費，今日在財委會上引起藍綠立委一致關注，對此金管會主委彭金隆在答詢時指出，金管會確實...

