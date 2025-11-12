開放引進跨國勞動力 立委籲完善政策配套

立法院衛環委員會12日邀請勞動部洪申翰部長，進行勞動部業務報告並備質詢。立委王正旭針對擴大開放引進移工的相關政策配套，以及受庇護人的保障措施，提出討論。

王正旭表示，針對最近行政院公告通過「跨國勞動力精進方案」，希望在「本勞權益優先」、「強化人力素質」、「擴大用人留才」及「強化政府效能」等四大原則下，規劃四大方案，包括「製造業加薪本勞增聘移工」、「放寬外國技術人力留用上限」、「開放旅宿業及商港碼頭業」和「強化政府效能」。

王正旭指出，如果持續擴大引進移工是我國目前的政策方向，如何更完善相關配套政策，包括如何處理失聯移工持續的增加，造成包括在醫療甚至其他社會層面的狀況，會是政府及勞動部需要更努力的地方。

比方說，台灣勞工陣線就在行政院「跨國勞動力精進方案」公告後，提出政府引進移工，是否有整體規劃或人數總額？是否提出《就業服務法》第52條所制定的「每年得引進總人數」？被國際認定為強迫勞動的風險是否可以處理？如何避免造成補充變替代，甚至造成本國勞工的低薪等問題。

針對以上問題，勞動部長洪申翰表示，針對警戒指標的部分，勞動部今年11月7日政策小組有開會，檢視過去相關數據，在19項產業及社福指標中，16項是進步，而其他3項也是持平，所以勞動部一直有在密切關注警戒指標數據做為政策依據。

洪申翰說，為了因應強制勞動的風險，這次配套政策特別希望能提高政府的角色與功能，這部分在執行上的挑戰，可能會需要花費更大的心力。勞動部希望藉由提高政府角色功能，包括提高直聘量能等，來因應和降低被國際認定為強迫勞動的勞動人權風險。

洪申翰提及，避免本勞低薪的部分，這次也特別將本國勞工加薪設為移工名額增加的前提，同時本次方案也特別著重在引進的是外國技術人力，因此比起藍領移工就有較高的薪資、技能、和語言等門檻，希望能藉此降低對於本勞權益、就業及薪資的衝擊。

王正旭說，他也請勞動部針對因應失聯移工醫療呆帳，包括財源和處理機制等，還有與移工仲介或來源國的協商狀況等，以及如何避免高齡和幼童照顧上發生棄重擇輕，還有是否會發生與促進中高齡和女性就業產生衝突，以及是否有考慮配合相關政策調整就業安定費等，請勞動部提書面報告。