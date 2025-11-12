Sora2席捲社群、AI 永動機發威 台廠供應鏈後市看俏

OpenAI開發的Sora生成式人工智慧模型於2025年9月底推出更新版本Sora2，相較初代，Sora2不僅畫質更高、動作更流暢，還能同步生成聲音與對話。Sora2上線五天後，下載量隨即突破百萬人次，下載增速甚至較ChatGPT首發時更快，其生成的影片也以旋風般的速度攻佔各大社群平台。AI需求增加也使得美國四大CSP（雲端服務供應商）業者持續加大資本支出力道，相關台廠投資吸引力再次浮現。

凱基台灣AI50ETF（00952）研究團隊表示，AI需求持續火熱發展，全球龍頭OpenAI的活躍用戶也不斷攀升、創高，目前週活躍用戶已超過8億，自指標性模型ChatGPT於2022年底發布後，其用戶數就以約7、8個月就可翻倍的驚人速度在增長，影響力非同小可。而凱基台灣AI50是一檔聚焦AI供應鏈的主題式ETF，其追蹤指數成分股包含各式AI硬體零組件公司，從最上游的半導體，到關鍵零件如基板、CCL、記憶體、電源供應器，再到下游終端的組裝廠，為投資人提供深入參與AI趨勢的好選擇。

研究團隊進一步指出，在多頭市場中，小型股的表現有時較龍頭股更為剽悍。凱基台灣AI50追蹤指數成分股配置採取分群等權重，不僅涵蓋大型龍頭股，還納入其他具獲利成長潛力的中小型AI概念股，為投資人提供更全面且均衡的投資機會。

隨著輝達（NVIDIA）、Oracle及OpenAI三方形成的資金與技術循環成形後，AI永動機的商機在市場上多有討論；而AI需求增加也使得美國四大CSP（雲端服務供應商）業者持續加大資本支出力道，2026年合計資本支出金額將達3,970億美元，較2025年的3,420億美元再增加16%，也較今年上半年預估的3,300億美元有大幅提升。

另外，輝達股價於最新開發者大會後強漲，美股主要指數收紅，相關台廠供應鏈受惠AI永動機輪轉未歇，帶動台股強勢表態。再加上輝達於北士科T17、T18基地設立台灣總部的消息明朗化，也讓市場持續看好台廠將受惠AI發展，多方利好挹注下，AI供應鏈台廠長線多方優勢明顯，仍是火燙題材。

根據凱基投信官網公告，凱基台灣AI50已公布成立以來的第六次預估配息金額，本次預估每受益權單位數配發0.03元，除息日訂於2025年11月18日。若投資人有意參與這次除息，需於最後買進日，11月17日之前申購，預計2025年12月12日正式發放配息。想進場台股，並鎖定AI題材的投資人可考慮適度配置，把握長線商機。