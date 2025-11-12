快訊

馬太鞍溪暴漲…水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

懶人包／亂丟最高罰6千！舊行動電源回收賺400 加碼獎勵、兌換地點一次看

經濟部助產業因應關稅衝擊 四大措施上路成效漸顯

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

為協助企業因應美國關稅衝擊、強化出口競爭力，行政院自4月推動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，特別預算已於10月17日經立法院三讀通過。其中，經濟部編列約460億元執行四大支持措施，協助產業紓解資金壓力、加速技術升級並布局海外市場，已自8月7日全面開放申請。

截至本月11日，經濟部統計四大措施進度如下：一、外銷貸款優惠保證加碼：中小企業每家可申請最高6,000萬元保證額度，保證成數最高9.5成，並全額減免保證手續費最長2年；非中小企業則可獲最高1億元保證額度，保證成數8至9成。目前已核保30件，核保融資金額約10.8億元。

二、中小微企業多元發展貸款加碼：提供最高3,500萬元貸款額度、利率上限2.22%，其中1,000萬元以內貸款利率再減1.5%，最長期間6個月；貸款金額100萬元以內者保證成數一律10成。截至目前共申貸562件，金額54.9億元。

三、研發轉型補助：針對受影響製造業提供研發創新與設備汰舊換新補助，單家最高500萬元、產業聯盟最高4,000萬元，企業自籌款須逾全案經費50%，新購設備支出不得超過40%。目前已受理768件申請，以金屬機電業為主，其次為民生化工業。

四、爭取海外訂單：補助受美國關稅影響廠商拓展海外市場，單一企業最高500萬元，兩家以上聯合申請最高2,000萬元，補助項目包括設立展示中心、維修與倉儲據點，或拓展代理商及經銷商，自籌款比例須達全案50%以上。目前已受理549件，以機械設備、民生與金屬製造業居多。

經濟部表示，已設立產業競爭力輔導團，整合相關法人提供金融支持、經營管理、技術支援部分等相關服務，並協助業者導入AI應用，解決業者經營技術瓶頸。

美國 經濟部
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

梅姬大淹水15年過去蘇澳災民喊分洪道在哪？ 當年員山子分洪6年就完工

中國大陸外交官稱「斬首」高市早苗引日本抗議 川普反應曝光

美國假期購物季熱不起來 業者因關稅縮手打折、消費者也更精打細算

政院：巨大勞權案 全面檢討

相關新聞

立委籲「勞保最終支付責任」入法 洪申翰：依立院審議結果屢責

勞保基金長期面臨財務赤字，自2017年起即出現「保費收入低於支出」的狀況，2025年精算報告更指出勞保潛藏負債高達13兆...

開放引進跨國勞動力 立委籲完善政策配套

立法院衛環委員會12日邀請勞動部洪申翰部長，進行勞動部業務報告並備質詢。立委王正旭針對擴大開放引進移工的相關政策配套，以...

太子集團買房洗錢太猖狂！金管會揭銀行52次通報 檢討豪宅金流

太子集團在台洗錢涉及逾45億元資金，豪宅、名車遍布，掀起銀行合規與洗錢防制疑慮。金管會主委彭金隆說，這十家涉案銀行從20...

金管會揭最新統計 太子集團十家往來銀行六年洗防通報52次

金管會今日在立院財委會出示太子集團鉅額金流相關的通報統計，從107年進入台灣迄今，合計大額通報和疑似洗錢通報，十家銀行總...

經濟部提4大方向 投入逾500億元推企業轉型

工業節慶祝大會11日登場，經濟部循例頒發「創業歷史悠久廠商」獎座與感謝狀，向長年深耕製造業的企業致敬。今年共有創業逾50...

談補充保費 彭金隆首發聲：建議商保補健保取代股利加費

政院要對股息、租金等收入再加徵補充保費，今日在財委會上引起藍綠立委一致關注，對此金管會主委彭金隆在答詢時指出，金管會確實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。