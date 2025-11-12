經濟部助產業因應關稅衝擊 四大措施上路成效漸顯

為協助企業因應美國關稅衝擊、強化出口競爭力，行政院自4月推動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，特別預算已於10月17日經立法院三讀通過。其中，經濟部編列約460億元執行四大支持措施，協助產業紓解資金壓力、加速技術升級並布局海外市場，已自8月7日全面開放申請。

截至本月11日，經濟部統計四大措施進度如下：一、外銷貸款優惠保證加碼：中小企業每家可申請最高6,000萬元保證額度，保證成數最高9.5成，並全額減免保證手續費最長2年；非中小企業則可獲最高1億元保證額度，保證成數8至9成。目前已核保30件，核保融資金額約10.8億元。

二、中小微企業多元發展貸款加碼：提供最高3,500萬元貸款額度、利率上限2.22%，其中1,000萬元以內貸款利率再減1.5%，最長期間6個月；貸款金額100萬元以內者保證成數一律10成。截至目前共申貸562件，金額54.9億元。

三、研發轉型補助：針對受影響製造業提供研發創新與設備汰舊換新補助，單家最高500萬元、產業聯盟最高4,000萬元，企業自籌款須逾全案經費50%，新購設備支出不得超過40%。目前已受理768件申請，以金屬機電業為主，其次為民生化工業。

四、爭取海外訂單：補助受美國關稅影響廠商拓展海外市場，單一企業最高500萬元，兩家以上聯合申請最高2,000萬元，補助項目包括設立展示中心、維修與倉儲據點，或拓展代理商及經銷商，自籌款比例須達全案50%以上。目前已受理549件，以機械設備、民生與金屬製造業居多。

經濟部表示，已設立產業競爭力輔導團，整合相關法人提供金融支持、經營管理、技術支援部分等相關服務，並協助業者導入AI應用，解決業者經營技術瓶頸。