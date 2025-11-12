紡拓會50周年論壇登場 龔明鑫：打造綠色供應鏈、推升紡織產業新競力

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

中華民國紡織業拓展會（紡拓會）邁入50周年，12日於台北晶華酒店舉辦「50周年國際紡織論壇」，以「地緣政治下的紡織品國際經貿與未來產業趨勢」為主題，探討紡織業如何在全球供應鏈重組與地緣風險升高下，強化韌性與競爭力。

紡拓會董事長郭紹儀表示，台灣紡織業歷經半世紀轉型，從傳統製造走向永續化發展，並在機能布料研發、環保製程與設計美學融合上不斷精進，奠定在全球紡織供應鏈中的關鍵地位。隨著對等關稅與永續浪潮升溫，台灣業者更須積極推動綠色製造與循環應用，讓產品成為「品質與信賴」的代名詞。

郭紹儀指出，而今，台灣紡織業憑藉研發實力與完整聚落，已是全球運動、戶外與休閒服飾供應鏈中不可或缺的一環。未來，紡拓會將持續深化與國際品牌的合作，推動材料創新、再生纖維應用與減碳技術導入，全面提升產業前瞻性與全球競爭力。

經濟部長龔明鑫致詞時指出，紡拓會創立初期肩負出口配額管理任務，2005年配額制度退場後，成功轉型為推動紡織業升級的核心力量，積極引領產業朝智慧製造、永續環保與機能創新邁進，讓全球看見台灣紡織業的創新實力。

龔明鑫說，台灣目前共有4,300家紡織與成衣工廠、約14萬名從業人員，去年產值達3,300億元，貿易順差達998億元，是國內第三大製造業支柱。這顯示產業選擇根留台灣，持續強化關鍵技術與研發量能，在全球不確定環境中展現強勁韌性。

龔明鑫表示，政府已編列460億元「產業韌性特別預算」支援企業發展，涵蓋金融輔導、研發創新及市場開拓等面向，並成立產業競輔導團，協助中小微企業精準轉型。企業關切的人力議題，行政院也核定「跨國勞動力經濟方案」，企業只要為本勞加薪2,000元，即可引進一名外籍移工，兼顧照顧本勞與產業穩定；碳費部分，紡織業在上路前兩年也有折扣，將協助業者平順過渡、穩健轉型。

研發 龔明鑫
