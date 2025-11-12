太子集團買房洗錢太猖狂！金管會揭銀行52次通報 檢討豪宅金流

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

太子集團在台洗錢涉及逾45億元資金，豪宅、名車遍布，掀起銀行合規與洗錢防制疑慮。金管會主委彭金隆說，這十家涉案銀行從2019年起，已累計通報帳戶異常交易52次，但仍發生買房洗錢案，金管會正檢討豪車、豪宅的金流掌控機制。

銀行局長童政彰說，十家銀行均依規完成大額及可疑交易申報，履行KYC（了解客戶）與EDD（強化客戶盡職調查），及洗錢防制申報的遵從義務。

彭金隆指出，雖然銀行已履行大額及可疑交易通報義務，但案件暴露防制體系仍存漏洞。金管會已啟動「ABC」三階段檢討，從事前檢視（A）、事中追蹤（B）到法規補強（C）三面向強化防線：

A (事前檢視)： 確保銀行在建立客戶關係時，落實KYC（了解客戶）與資金來源查核。

B (事中追蹤)： 檢視在客戶資金移動過程中，銀行是否持續落實EDD（強化客戶審查），並依照規定進行大額或異常申報。

C (法規補強)： 針對此案發現的機制漏洞，研議是否有需要進一步精進法規、補強機制，特別是針對購屋金流的思考方法，以提高對金融機構的期待。

彭金隆說，目前A、B兩點已初步確認銀行有做到基本遵從義務，但案件的發生也告訴我們，現行機制仍需要調整，「C」的部分將是後續努力的重點，以確保能更有效地防堵利用豪宅或豪車洗錢的路徑。

根據檢調資料，台北地院已在10月27日裁准扣押太子集團在台資產，總額逾45億元，包括11戶豪宅、48個車位、26台名車，以及分布於十家銀行的60個帳戶。

立委林思銘指出，該集團透過空殼公司與僑外資金，在台支付24.9億元現金購屋，甚至有資本額僅310萬元公司卻能貸款2億元、短期內償還6億元，質疑是「以房洗錢」。

彭金隆回應，太子集團自2018年進入台灣，部分資金來自借貸，非全數現金流；涉及的三家公司貸款則屬存單質借，銀行當時察覺異常並有進行通報。

金管會說明，依我國洗錢防制體系，銀行負責偵測異常並通報法務部調查局洗防中心（FIU），再由洗防中心分送檢調單位處理。彭金隆強調，銀行的角色是啟動警報器，制度運作必須持續精進，讓異常金流更快被攔截。

洗錢防制 豪宅 金管會
