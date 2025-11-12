仲介推介移工遇履歷造假 勞動部：檢討評鑑指標

快訊

中央社／ 台北12日電

國民黨立委涂權吉今天說，有雇主透過仲介聘僱外籍看護工，卻遇到履歷造假，而這名仲介是勞動部評鑑A級。勞動部表示，提供正確履歷是基本法遵，正全面檢討評鑑指標。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請勞動部長洪申翰列席報告業務概況，並備質詢。

涂權吉在會中指出，有一名雇主透過仲介介紹聘僱外籍看護工照顧長者，但實際聘用後發現移工照顧能力及衛生觀念都很差，也沒辦法為病患備餐，後來經詢問這名移工，移工承認照顧經驗是印尼仲介方偽造，事實上，當事人是第一次出國、第一次從事看護工作等。

涂權吉指出，後來這名雇主在協調賠償損失過程中，仲介僅表示是轉達印尼仲介方的履歷，並沒有能力核實，最後仲介方僅同意退回仲介費，提前終止契約不僅造成雇主照護成本損失，還必須花更高額的錢去聘請台籍看護。

涂權吉說，後續經瞭解，這間仲介公司在勞動部評鑑中，5年都是A級，更有2年是績優免評，其中顧客服務中更是拿到滿分，但遇到履歷編造不實等損失，到底是誰的責任。

勞動部勞動力發展署長黃齡玉表示，依照就服法規定，仲介如果提供不實資料是可以處罰的，行政處罰也可以視情況處以停業或者是廢止。

黃齡玉說，個案會交由地方政府查察，如果確實是提供不實資料，會有後續處分，至於雇主損失的部分，因為這屬於民事契約，雇主可以向勞工求償。

涂權吉指出，勞動部仲介評鑑指標中針對顧客服務項目中，並沒有要求仲介必須查核移工履歷、提供正確訊息等。

黃齡玉表示，這些都是基本法遵部分，但有立委認為現行指標無法實際分出良莠，發展署目前正針對仲介評鑑指標全面檢討。

