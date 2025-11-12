金管會揭最新統計 太子集團十家往來銀行六年洗防通報52次

金管會今日在立院財委會出示太子集團鉅額金流相關的通報統計，從107年進入台灣迄今，合計大額通報和疑似洗錢通報，十家銀行總共進行52次通報，而對此立委李坤城也質疑，通報這麼多次，但仍爆發該集團的鉅額洗錢案，抨擊國家洗防機制已失靈。

金管會主委彭金隆強調，整個太子集團洗錢，要關注的不只是在銀行體系的金流而已，也包括資金匯入，而就銀行的金流面，每天這麼多外資進來，銀行都有把關的機制，金管會檢視銀行的大額通報初步來看是有符合規定的，至於EDD是否有確實進行，金管會還要進一步了解。從該集團107年進入台灣到現在，在10家銀行共有60個帳戶。

彭金隆強調，金管會在監管銀行對金流的洗錢防制時，會依照A、B、C程序來管理，分別為事前在納客時的KYC是否有作好，事中過程是否依照規定來查核，以及事後會檢討是否法規還有可補強之處；太子集團在國內銀行共有60個帳戶，散布在10家銀行，彭金隆指出，經過金管會了解，這10家銀行都有通報，將通報資料提供調查局作分析、運用，並分送給相關執法機關。

金管會銀行局局長童政彰備詢時指出，經銀行局向這十家銀行了解，108年起都有持續作大額申報和可疑性申報，統計從108年至今金融機構有52次的通報動作，李坤城抨擊，這顯示整個國家洗防機制有問題。

立委林思銘則抨擊太子集團拿23億資金去買多戶和平大苑豪宅，其中310萬資本額公司從銀行貸款2億多，3間公司貸款6.5億，對此彭金隆則回應，貸款資金並非以不動產為擔保，而是以大額存單為抵押向銀行進行擔保，在銀行風控上是合規的。

童政彰受訪時說明，所謂的「國家洗防金三角」，包括了國家洗錢防制情資中心，監理機關，還有執法機關。其中，監理機關不只金管會管理金融機構，也包括了非金融機構的管理，例如地政士若有客戶異常買進大額不動產這類情況也要通報，則由內政部管理，相關情資送到洗防中心之後，會分散給執法機關運用，包括稅務局，或是刑事局、檢調都是執法機關。

若以此案來看，金管會所關注的為是否事前作好客戶的KYC，而客戶在資金運動時，是否作EDD，亦即持續強化對客戶的審查，當金流有異常時，是否有作大額申報、疑似洗錢申報，這是金管會監理的重點，因為金管會沒有犯罪調查的工具，只能進行上述的管理。

童政彰也指出，客戶進來的資金不見得是僑外資，而是一開始以本國人身份進來，之後以更換公司負責人方式，才變成僑外資，但銀行也有去向經濟部查是否符合僑外資資格，銀行局向銀行了解之後，銀行都有作到。童政彰也說明，這些公司雖然一口氣買很多不動產，但一開始向銀行開戶頭時，就是以不動產公司名義作登記，表明就是不動產投資業，資金不只來自柬埔寨、也來自美國、新加坡等全球資金，銀行亦有審查其申請開戶、營業項目與商業登記內容是否相符。