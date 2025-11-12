經濟部提4大方向 投入逾500億元推企業轉型

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
華民國全國工業總會向賴總統呈遞2025工總白皮書。經濟部提供
工業節慶祝大會11日登場，經濟部循例頒發「創業歷史悠久廠商」獎座與感謝狀，向長年深耕製造業的企業致敬。今年共有創業逾50年以上廠商384家、40年以上未滿50年者892家獲獎。經濟部長龔明鑫亦提出未來經濟部的四大方向，期望協助中小微企業轉型發展。

大會由全國工業總會理事長潘俊榮主持，賴清德總統、外交部長林佳龍與經龔明鑫等官員親臨致詞。龔明鑫指出，全球再掀「再工業化」浪潮，印證工業是經濟發展的根本。他回顧，2017年台灣製造業產值約14.7兆元，去年已達19.3兆元，增加4.6兆元；出口總額從3,100多億美元躍升至今年可望突破6,000億美元，台灣製造業能在美中貿易戰、疫情衝擊中逆勢壯大，關鍵在於政府與企業共同奠基的產業實力。

面對地緣政治與美國對等關稅、氣候變遷及中國低價傾銷等挑戰，龔明鑫也提出經濟部四大重點工作：一是強化水、電、土地、人才等工業發展基礎要素；二是投入逾500億元推動中小微企業與傳統產業轉型；三是協助高科技產業深化全球布局，攜手友邦共建產業聚落；四是落實賴總統提出的五大「信賴產業」，兼顧產業發展與國家安全。

龔明鑫強調，經濟部已組成「產業競爭力輔導團」，結合法人及在地公協會力量，協助中小企業升級轉型，盼工總持續支持，讓輔導團可以順利推動，幫助所有的中小微企業與傳統產業可以更加發展。

