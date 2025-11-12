談補充保費 彭金隆首發聲：建議商保補健保取代股利加費

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
談補充保費，彭金隆首度發聲建議商保補建保取代股利加費。記者朱漢崙/攝影
政院要對股息、租金等收入再加徵補充保費，今日在財委會上引起藍綠立委一致關注，對此金管會主委彭金隆在答詢時指出，金管會確實未被事先徵詢，至於解決方案，除了立委所提中華經濟研究院院長連賢明提議用資產取代股利來收保費之外，彭金隆也主動釋出可用「商保補健保」的方式來替代。

國民黨籍立委林德福、李彥秀相繼抨擊，林德福形容衛福部放出消息之後干擾股市這是「禿鷹」，而李彥秀則強調這是「一層牛被剝好幾層皮」，會衝擊小資族的金融參與，民進黨籍立委鍾佳濱也強調，不應用股利來加收保費，要金管會建議衛福部改採用資產加收保費。

李彥秀追問彭金隆，對於要加徵股息收入作二代健保的補充保費，什麼樣的程度較為合適，對此彭金隆未明確回應，但他強調，金管會的職責在於捍衛資本市場的公平性與透明性，至於股息被加徵補充保費，這個部分會把可能影響的項目與程度提供給政院參考。

鍾佳濱則問，衛福部是否有徵詢金管會意見，彭金隆也指出，就如同衛福部長石崇良所說，金管會的確沒有被徵詢；鍾佳濱強調，股利收入與利息所得，仍有差異，股利有所得，但資本並非利得，會有這種問題。鍾佳濱也強調，所得是維生所需，尤其資本利得已成為很多人維持生活的來源，不宜作為加費的來源。

鍾佳濱亦以中經院長連賢明的建議指出，補充保費應以資產價值而非資本利得來計算，他指出，健保是量能收費，而非論病計費，對此彭金隆也贊成，他指出，「資產是存量，薪資是流量」，但究竟用資產或是股利來加費，這並非在他管轄範圍，鍾佳濱則呼籲由財政部、內政部、金管會三部會共同面對；而除了連賢明的建議之外，彭金隆也指出，商保補健保也是一種作法。

