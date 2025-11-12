快訊

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

LINE免費貼圖6款！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋者專用圖案在這

聽新聞
0:00 / 0:00

聘僱中高齡最大難題「薪資過高」？中高齡其實最在意這件事

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
企業對聘僱中高齡勞工擔心對方要求太高薪資，但其實中高齡勞工最在意的事是工作地點。圖／本報資料照片
企業對聘僱中高齡勞工擔心對方要求太高薪資，但其實中高齡勞工最在意的事是工作地點。圖／本報資料照片

台灣邁入超高齡社會，勞動力版圖也正全面重塑。104高年級最新發布《2025超高齡社會企業人才永續的新思維白皮書》，2025年企業友善中高齡職缺僅28%，企業普遍認為聘僱中高齡的最大難題是「薪資過高」，並擔心標示歡迎中高齡會影響年輕人應徵意願，但實際上，中高齡求職者最在意的是「地點便利」，且93.7%年輕人正向中立看待標示「歡迎中高齡」的企業，企業可能錯估求職者心聲而錯失中高齡人才。

104高年級總經理吳麗雪強調，「中高齡友善不是標籤，而是加分」，企業應從「人才永續」的角度重新審視中高齡人才的角色與價值，創造下一階段的成長與競爭力。歡迎下載《2025超高齡社會企業人才永續的新思維白皮書》：

國發會預計2037年，45到64歲人口比例將突破五成，中高齡族群將正式成為職場主力。根據104人力銀行旗下--104高年級最新發布的《2025超高齡社會企業人才永續的新思維白皮書》，標示歡迎中高齡、或曾經面試邀約45歲以上求職者的企業，從2024年的49%、提升到2025年的54%；但友善中高齡的職缺，僅從2024年的24%、提升到2025年28%，仍不到3成；僅33%企業，會在招募資訊公開說明「歡迎中高齡與二度就業」。104高年級總經理吳麗雪指出，當中高齡朋友求職，鮮少看見企業標註「歡迎中高齡」的字眼，容易讓中高齡人才誤以為自己被排除在外，企業也可能因此和優質的中高齡朋友擦身而過。

根據104人力銀行大數據，近三年整體供需比平均僅0.47，代表每筆工作機會只分0.47位求職者、不到一位。為何企業聘僱中高齡意願仍低？根據《2025超高齡社會企業人才永續的新思維白皮書》，42%企業認為中高齡求職者會提出較高的薪資、35.6%企業認為職務內容不適合中高齡、15.2%認為公司形象以年輕人為主。然而，實際詢問中高齡求職者，51.9%考量工作地點、占比最高，34.6%考量薪資，31.2%考量工作與生活平衡，顯示「地點便利」與「生活彈性」也是中高齡求職的重要參考，薪資並非唯一指標。

2025超高齡社會企業人才永續的新思維白皮書》指出，40%企業擔心獲得「友善中高齡認證」，或職缺頁上標示「歡迎中高齡」，可能影響年輕人應徵意願，不過，93.7%的40歲以下年輕人對於友善中高齡企業持正向或中立態度，其中，32.2%聚焦工作內容與待遇，並有30.8%對企業印象加分，30.7%直接提高應徵意願，以實際行動，想進入多元友善、有包容力的企業。

聘僱中高齡也對企業帶來實質幫助！根據104人力銀行《2025人資F.B.I報告》，僅招募40歲以下求職者的企業，平均花71.8天才能找到員工，但同時招募40歲以上求職者的企業，招募天數可縮短到52天縮短約20天，時效提升28%。

當中高齡成為企業人才的重要戰力，104高年級總經理吳麗雪提出「T.A.L.E.N.T」行動藍圖，讓年齡成為企業競爭力，透過「轉型、共融、再學習、留任、科技融入、信任」六大步驟，讓每個年齡層的員工都被企業理解、被需要，實現：「人生智慧×人工智慧=企業雙贏新常態」。

完整內容，歡迎下載《2025超高齡社會企業人才永續的新思維白皮書》：https://104senior50plus.pse.is/8abf44

中高齡 求職
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「這是復興，而且不會停止」 美大學五千人同敬拜耶穌

光棍節變購物日 雙11不只代表買東西？年輕人交友最在意這2大因素

彰化5千童彩繪地球 她以變色龍創作獲高年級特選

全家受年改衝擊仍堅定支持…學者林志潔：為年輕人 年改不能走回頭路

相關新聞

金管會揭最新統計 太子集團十家往來銀行六年洗防通報52次

金管會今日在立院財委會出示太子集團鉅額金流相關的通報統計，從107年進入台灣迄今，合計大額通報和疑似洗錢通報，十家銀行總...

談補充保費 彭金隆首發聲：建議商保補健保取代股利加費

政院要對股息、租金等收入再加徵補充保費，今日在財委會上引起藍綠立委一致關注，對此金管會主委彭金隆在答詢時指出，金管會確實...

彭金隆首度說明太子集團洗錢調查 已約談10家金流相關銀行

金管會主委彭金隆今日在財委會上首度對於太子集團跨國洗錢案的銀行體系調查結果指出，經查有10家銀行和金流有關，銀行局已和檢...

聘僱中高齡最大難題「薪資過高」？中高齡其實最在意這件事

台灣邁入超高齡社會，勞動力版圖也正全面重塑。104高年級最新發布《2025超高齡社會企業人才永續的新思維白皮書》，202...

捷安特勞權爭議 洪申翰：勞動部研議強迫勞動指引

巨大集團旗下捷安特日前因涉強迫勞動，遭美方查扣貨品。勞動部長洪申翰表示，正在研議協助企業辨識強迫勞動行為，也評估相關風險...

經濟部提4大方向 投入逾500億元推企業轉型

工業節慶祝大會11日登場，經濟部循例頒發「創業歷史悠久廠商」獎座與感謝狀，向長年深耕製造業的企業致敬。今年共有創業逾50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。