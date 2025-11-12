外國來台工作者人數破百萬 勞動部增員22名助力

外國人來台工作已經破百萬人，牽涉到多部會的業務，目前只有勞保署的一個組在做管理。勞動部長洪申翰表示，外國人來台工作管理政策，規劃跟執行事務的確非常繁重。謝謝行政院跟人總，大約兩周前公布的「跨國勞動力經濟方案」中，給予勞動部22個正式人力的編制名額。

洪申翰12日赴立法院社福衛環委員會出席報告業務概況並備詢，會前接受媒體聯訪。

時序即將進入11月下半月，有關家庭幫傭的開放，洪申翰表示，現在其實還是依照行政院指示的原則，正在評估中。

媒體詢問，外國人來台工作已經破百萬人，牽涉到多部會的業務，目前只有勞保署的一個組在做管理，勞動部是否向政院爭取再設一個三級單位，跨部會整並升格，更積極管理、協助外國人在台事項？

洪申翰坦言，外國人來台工作的管理政策，規劃跟執行事務的確非常繁重。勞動部一直向行政院和人總在爭取，希望能有更多人力、員額，來做相關因應，把外國人來台工作的管理事務做得更好。

洪申翰說，很謝謝行政院跟人總，大約兩周前公布的「跨國勞動力經濟方案」中，給予勞動部22個正式人力的編制名額，讓勞動部能因應這項方案。

洪申翰指出，勞動部非常重視該案，也就是強化政府在評估過程裡的角色跟功能，因此員額的增加，的確是很有幫助。未來會持續做相關執行量能的檢討，如果未來還有機會，勞動部還是會積極爭取人力。

洪申翰提到，目前台灣人口結構的變遷趨勢之下，外國人來台工作管理，政府方面的相關工作也會持續增加，一定是越來越重要、也需要越來越大的能量，這是可以預期的事情。目前有拿到這個22個正式人力的員額，未來勞動部也會持續檢討。