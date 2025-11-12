彭金隆首度說明太子集團洗錢調查 已約談10家金流相關銀行

金管會主委彭金隆今日在財委會上首度對於太子集團跨國洗錢案的銀行體系調查結果指出，經查有10家銀行和金流有關，銀行局已和檢查局雙管齊下出動，銀行局已全數約談這10家銀行，檢查局也進駐金檢，目前確定資金在金流體系時，銀行的洗防控管沒有問題。

彭金隆指出，當10月14日收到國際通知時，10家銀行的相關帳戶馬上被凍結，緊接著在隔日15日檢查局就出動金檢，金檢重點包括了銀行是否有依規定大額通報，有沒有作CDD、 EDD（加強盡職調查）這些，接下來也到每一家銀行金檢；彭金隆更指出，銀行局已約詢每一家涉案銀行，金管會要檢視每一家是否有善盡反洗錢責任。

彭金隆也強調，整個太子集團洗錢，要關注的不只是在銀行體系的金流而已，也包括資金匯入，而就銀行的金流面，每天這麼多外資進來，銀行都有把關的機制，金管會檢視銀行的大額通報初步來看是有符合規定的。