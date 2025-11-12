最低工資將上路 洪申翰：年底前公布補貼企業計畫、經濟部核發
勞動部9月底召開最低工資審議會，拍板2026年最低工資調整到29,500元，並給予企業補貼。勞動部長洪申翰表示，正在跟經濟部密切研議補貼計畫及作業要點，年底前公布，由經濟部辦理核發的補貼作業。
洪申翰12日赴立法院社福衛環委員會出席報告業務概況並備詢，會前接受媒體聯訪。
洪申翰表示，為了協助因美國關稅等國際因素受到衝擊的企業，同時政府希望多照顧比較低薪的邊際勞工，而調漲最低工資。這樣的情境之下，在最低工資審議會上，勞資團體達成對於受衝擊企業做出補貼的共識。
洪申翰提到，這個共識，最後寫進了審議會的決議中。勞動部現在正跟經濟部密切研議補貼計畫及作業要點，將於年底前公布，同時也會由經濟部來辦理核發補貼作業。
至於經費來源是否為就安基金，洪申翰說，現在還在評估中，對於各種方案正在做思考，不過補貼是一定會做的，而且會在年底前把相關作業要點公布出來。
