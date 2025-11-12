巨大因勞權遭美扣貨 洪申翰：提指引助企業辨風險

美國海關暨邊境保護局日前對自行車廠巨大集團發布暫扣令，勞動部長洪申翰今天說，將提出指引協助企業辨識強迫勞動行為、評估風險等，建立一套可執行的管理架構。

美國海關暨邊境保護局（CBP）於美東時間9月24日，針對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令，暫停輸美的自行車、自行車零件及配件。巨大後續宣布「零招聘費政策」擴及所有現職移工，規劃補償過去所支付的招聘費用；此外，並完成400多名移工全面搬遷至新宿舍。

行政院長卓榮泰昨天在立法院表示，針對強迫勞動議題，將要求經濟部、勞動部全面檢討勞動條件及勞動保障，並提出指引。

洪申翰今天列席立法院社會福利及衛生環境委員會報告業務概況，會前接受媒體聯訪進一步說明，指引盼能協助企業辨識強迫勞動行為、評估相關風險等，希望能協助企業建立一套可執行的管理架構，進行勞動人權風險評估，或預防、降低強迫勞動風險。

洪申翰說，目前正針對相關法規進行盤點檢討，盼能符合國際要求，輔導方式正與經濟部討論及合作中，各部會對強迫勞動議題都非常重視。