捷安特勞權爭議 洪申翰：勞動部研議強迫勞動指引

巨大集團旗下捷安特日前因涉強迫勞動，遭美方查扣貨品。勞動部長洪申翰表示，正在研議協助企業辨識強迫勞動行為，也評估相關風險的行動指引；相關做法都在評估中，這部分也不一定只在NAP2.0而已。

立委莊瑞雄昨質詢時表示，捷安特被美方查扣貨品，是台灣首次企業因為「勞權問題」被美方扣貨，這是國家品牌重大危機；行政院長卓榮泰提出三項回應，強調人權是國際貿易的一張門票，請經濟部、勞動部就所有勞動條件及勞動保障，做全面性的檢討，也希望提出一個指引。

洪申翰12日赴立法院社福衛環委員會出席報告業務概況並備詢，會前接受媒體聯訪。

洪申翰表示，現在確實正在研議，協助企業辨識強迫勞動行為，也評估相關風險的行動指引，就是希望能協助企業建立一套可執行的管理架構，以及後續勞動人權的風險評估，或預防、發現、改善、降低強迫勞動風險的一套指引。

洪申翰說，勞動部正在針對相關法規機制做盤點檢討，如何符合國際要求的輔導做法，目前也正跟經濟部討論合作中。他提到，相關做法都在評估中，這部分也不一定只在NAP2.0（企業與人權國家行動計畫2.0）而已。

洪申翰指出，勞動部、經濟部對於強迫勞動的議題，都非常重視。大家可以看到，昨天卓榮泰很清楚的表達，也希望相關部會來協助企業做全面檢討。