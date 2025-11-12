快訊

君帆工業前三季 EPS 2.63元 審慎面對全年挑戰

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

君帆工業（4584）董事會11日通過前三季合併財務報告，前三季合併營收10.3億元，較去年同期成長5%；毛利率維持33%穩健水準，稅後純益0.79億元、年減5%，每股稅後純益2.63元，在全球經濟環境充滿挑戰之際，公司仍展現穩健的經營韌性與獲利實力。

君帆指出，美國對等關稅政策雖未對公司在美業務造成直接衝擊，但部分客戶因應市場不確定性採取謹慎策略，致使第3季訂單需求略有調整，第3季營收年減3%。然而，公司透過持續優化產品組合與強化關鍵市場布局，有效支撐整體營收與獲利表現。其中，模具與電子應用產品持續穩定成長，推升相關出貨動能；海洋工程等新興領域亦展現顯著成果，成功挹注營收。輪胎硫化機業務則受輪胎市場需求波動影響，訂單成長略有放緩，部分客戶因應市場調整採取謹慎採購策略，影響出貨進度。

展望未來，君帆表示，將積極推進泰國廠建廠計畫，並持續優化全球製造與服務布局。面對地緣政治與全球供應鏈變化，公司採取審慎而前瞻的投資策略，確保建廠進度與風險控管並行，穩健推動國際化布局。同時，無錫新廠預計於第4季正式落成，屆時將導入新型加工設備，強化亞洲區域製造能量與彈性，提升服務效率與市場競爭力。

展望未來，君帆對半導體、醫療及其他高端設備應用市場前景保持高度信心，將持續深化客戶合作、強化技術升級，提升接單能量與產品差異化優勢。君帆強調，公司將秉持「創造動能，推進產業發展」的願景，持續拓展多元產業布局，穩步邁向永續成長，並為股東創造長期價值。

布局 營收
