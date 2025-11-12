協助產業界解決五大挑戰…賴總統拋「333」規劃 提三個拜託

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
為協助產業界解決正面臨的五大挑戰，賴清德總統提出「333」規劃，包括三個協助、三項措施與三個拜託。記者林伯東／攝影
為協助產業界解決正面臨的五大挑戰，賴清德總統昨（11）日提出「333」規劃，包括三個協助、三項措施與三個拜託，期許透過政策力量協助工業發展，工業界也能助社會與國家穩定。

根據全國工業總會今年9月公布的「2025工總白皮書」，指出產業界面臨五大挑戰，分別是缺工、減碳政策、國際經貿、能源政策及產業轉型等。

賴總統昨日出席工總第79屆工業節慶祝大會，針對日前工商界提出的「五大挑戰」問題，做以上表示。

其中，三項協助包括政府將加速關稅談判、協助產業界導入人工智慧（AI）、致力改善投資環境；三個具體措施，包括維持適度寬鬆貨幣政策，助企業解決水電、土地及人才問題，持續與台商投資國家共同推動簽訂投資保障協定。

賴總統並對工業界提出「三個拜託」，包括拜託業界幫員工加薪、共同改善少子女化危機，最後是邀產業界共同打造「台灣之盾」，協力發展國防產業。

賴總統表示，政府一定會妥善跟美國完成對等關稅談判，目前「已差臨門一腳」。

其次，政府一定會為智慧化時代做好各項準備，加強推動AI新十大建設，確保全面智慧化的未來，確保未來30年競爭優勢，具備足夠算力、栽培人才與鬆綁法令，也希望妥善應用，讓AI導入生產製造等各領域。

第三，政府會持續改善台灣投資環境，除了要穩定匯率，也會維持適度寬鬆貨幣政策。另外，也將持續解決水、電、土地、人力、人才等各項問題，到2032年以前穩定供應電力沒有問題，也要積極推動綠電。

