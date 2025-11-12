賴清德總統：核電重啟…尊重專業決定

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌任君翔／台北報導

外界關注重啟核電可能性，賴清德總統昨（11）日表示，立法院已修正核管法，核安會也公告相關辦法，未來台電會依法行政，只要符合安全無虞、核廢有解、社會溝通成功等三原則，就尊重專業決定，現在已經在這個程序上。

產業界關注供電議題，賴總統昨日出席工總第79屆工業節慶祝大會時指出，2032年前台灣電力供應穩定無虞，目前的確還缺少綠電，要積極推動綠電。

賴總統提到，至於大家關心的核能問題，原本法律規定若要延役，需在停役日期前五年提出申請，現在立法院核管法已修法，核安會也已把辦法公告，未來台灣電力公司會依法行政。

外界若希望提出重啟核電，只要符合「安全無虞、可以解決核廢料、社會溝通成功」三條件，就尊重專業決定。他表示，工商界有許多人建議，行政院長卓榮泰日前赴立院備詢時也說，台灣並沒有排斥先進核能。如果核融合發電既安全又沒有核廢料，他相信社會接受程度很大。

核能 綠電 核廢料
相關新聞

協助產業界解決五大挑戰…賴總統拋「333」規劃 提三個拜託

為協助產業界解決正面臨的五大挑戰，賴清德總統昨（11）日提出「333」規劃，包括三個協助、三項措施與三個拜託，期許透過政...

國旅住宿生意難做 台糖台北會館為何熱門到一房難求？

國旅市場常被批評又貴又難玩，但根據觀光署調查報告，國旅並沒有衰退，只是單日遊比率增加，國人選擇旅遊但不外宿的結果，衝擊旅宿業經營，卻有一家國營旅館不受影響，住房率8成以上，究竟如何辦到？

丁學文專欄／2025經濟局勢讓人看不懂 2026恐怕更難懂

國際貨幣基金（IMF）就發布最新「世界經濟展望」，顯示由於貿易政策的不確定性持續、供應鏈擾動繼續拖累全球產出，預測今明兩年全球經濟仍將放緩。今年全球經濟跌宕起伏得讓人看不懂，對即將結束的2025年，我們應該怎麼解讀？即將來到的2026年，我們又應該用什麼心態對應？

政院：巨大勞權案 全面檢討

國內自行車龍頭巨大日前因「勞權問題」遭美方查扣貨品，行政院長卓榮泰昨（11）日對此提出三項回應，首先強調人權是國際貿易的...

吳誠文：量子國家隊建構生態鏈 強化台灣關鍵地位

2025台灣量子科技國際研討會今天登場，國科會主委吳誠文表示，台灣在半導體及資通訊產業擁有堅實基礎，具備發展量子科技優勢...

