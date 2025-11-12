賴清德總統：核電重啟…尊重專業決定
外界關注重啟核電可能性，賴清德總統昨（11）日表示，立法院已修正核管法，核安會也公告相關辦法，未來台電會依法行政，只要符合安全無虞、核廢有解、社會溝通成功等三原則，就尊重專業決定，現在已經在這個程序上。
產業界關注供電議題，賴總統昨日出席工總第79屆工業節慶祝大會時指出，2032年前台灣電力供應穩定無虞，目前的確還缺少綠電，要積極推動綠電。
賴總統提到，至於大家關心的核能問題，原本法律規定若要延役，需在停役日期前五年提出申請，現在立法院核管法已修法，核安會也已把辦法公告，未來台灣電力公司會依法行政。
外界若希望提出重啟核電，只要符合「安全無虞、可以解決核廢料、社會溝通成功」三條件，就尊重專業決定。他表示，工商界有許多人建議，行政院長卓榮泰日前赴立院備詢時也說，台灣並沒有排斥先進核能。如果核融合發電既安全又沒有核廢料，他相信社會接受程度很大。
