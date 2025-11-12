政院：巨大勞權案 全面檢討

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

國內自行車龍頭巨大（9921）日前因「勞權問題」遭美方查扣貨品，行政院長卓榮泰昨（11）日對此提出三項回應，首先強調人權是國際貿易的門票，其次將請經濟部、勞動部就所有勞動條件及勞動保障全面性檢討，也希望提出指引，最後政府推出「企業與人權」國家行動計畫第二期，要求製造商及供應鏈都要達到人權標準。

卓榮泰昨日率部會首長赴立法院備詢，民進黨立委莊瑞雄質詢時提及，巨大被美方查扣貨品，美方海關指出，該公司踩到「強迫勞動」11項規範中的五項，他詢問經濟部提供哪些協助？

經濟部長龔明鑫答詢時說明，美方之前有馬上向我方表達知道這件事，我方也有跟美方討論，美方強調這次是個案，巨大企業也在思考如何向美方說明，經濟部有協助表達並介紹律師。

龔明鑫提及，美方明確表達這次是個案，希望我方政府先別急著介入。後來巨大代表有跟美方人員見面並說明，扣貨只是暫時處分，最後結果還沒有判定。

龔明鑫指出，雖然巨大企業是個案，但通案部分也已跟勞動部協商，因應「強迫勞動」議題，因其範圍較廣，對台灣而言很多情況可立即改善，比如職場環境、工作安全等。

龔明鑫指出，最主要是移工仲介費問題，本國勞工較沒問題。仲介費是由仲介拿走，但全世界都會認為，要由雇主負擔責任、全部吸收，這部分經濟部會再跟勞動部討論看如何因應，是否設立緩衝期等。

