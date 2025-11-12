快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

軟銀清倉輝達持股 為AI版圖籌資

聯合報／ 編譯吳孟真／綜合報導

日本軟銀集團昨天指出，已在十月出清輝達的全數持股，套現五十八億美元，顯然是為創辦人孫正義打造人工智慧（ＡＩ）生態版圖而即將展開的一連串投資計畫，預作準備。

軟銀過去曾數度投資輝達。該集團在ＡＩ崛起前一度出清輝達持股，而後又買進，上個月為了加碼OpenAI再度撤資。軟銀對OpenAI的投資總額，預估在年底前達到三四七億美元。

軟銀財務長後藤芳光表示，對出清輝達持股的時間點不便置評，但他表示，由於對OpenAI投資規模龐大，必須動用既有資產來支應新一輪投資。他也說，「各方意見分歧，但軟銀的立場是，不進行投資的風險遠大於投資」。

ＡＩ相關投資是軟銀自二○一七和二○一九年成立願景基金以來，最具野心的投資、也需要大量資金。軟銀的挑戰在於平衡這些新投資項目的資金來源。

軟銀 輝達 AI
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

輝達落腳北士科 科技廊道成形推升商辦需求

輝達拍板北士科 賴正鎰：AI落地將迎來科技廊道商辦黃金期

中職／徐若熙爭奪戰不只軟銀 日媒爆：將與歐力士會談

軟銀傳曾洽購美國ASIC業者邁威爾 但未能成局 凸顯孫正義AI雄心

相關新聞

跟上腳步？美國預計蓋十座核電廠 龔明鑫：台灣沒有缺電問題

美國預計推動興建十座新核電廠，外界關注台灣的能源布局變化是否能跟上腳步。經濟部長龔明鑫11日回應，美國此舉主要是為因應A...

捷安特因勞權遭美方扣貨 卓榮泰令全面檢討並提指引

立委莊瑞雄質詢時表示，捷安特被美方查扣貨品，是台灣首次企業因為「勞權問題」被美方扣貨，這是國家品牌重大危機。行政院長卓榮...

軟銀清倉輝達持股 為AI版圖籌資

日本軟銀集團昨天指出，已在十月出清輝達的全數持股，套現五十八億美元，顯然是為創辦人孫正義打造人工智慧（ＡＩ）生態版圖而即...

台股熱絡 證交稅收連3紅

財政部昨天公布十月稅收統計，拜台股交易熱絡帶動證交稅收「連三紅」，以及營利事業所得稅暫繳稅款延後入帳，十月總稅收四一七四...

上半年住宅買賣移轉 創16年新低

全台房市買氣重挫。根據內政部資料，全台上半年住宅買賣移轉筆數四萬七五五四筆，創下自二○○九年有統計以來同期最低紀錄，房市...

吳誠文：量子國家隊建構生態鏈 強化台灣關鍵地位

2025台灣量子科技國際研討會今天登場，國科會主委吳誠文表示，台灣在半導體及資通訊產業擁有堅實基礎，具備發展量子科技優勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。