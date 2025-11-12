上半年住宅買賣移轉 創16年新低

全台房市買氣重挫。根據內政部資料，全台上半年住宅買賣移轉筆數四萬七五五四筆，創下自二○○九年有統計以來同期最低紀錄，房市進入近年最冷淡的階段；不過，值得注意的是，一人宅卻突破傳統，數量寫下新高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，政策衝擊與房價仍維持高檔，使買方出手謹慎，讓今年上半年房市成為歷年來最慘。

內政部統計，住宅買賣移轉筆數是僅統計辦理買賣移轉登記，且主要用途登記為住家、住商、住工、國民住宅以及農舍等用途的住宅。由於該資料單筆可能會有多棟交易，且僅統計住宅，因此與一般買賣移轉棟數會有數據落差。

數據顯示，全台歷年上半年住宅買賣移轉筆數，於二○○九至二○一四年間房市大多頭時間，半年移轉筆數都能維持在十萬筆以上，之後隨著二○一六年房地合一稅上路，買氣跌入谷底。在新青安助攻之下，去年買氣出現反彈，但隨著九月中央銀行推出第七波信用管制措施，重挫全台房市，致使今年上半年住宅買賣移轉筆數僅剩近四點八萬筆，相較去年同期銳減百分之卅六點二，創二○○九年以來同期買氣最冷紀錄。

細看六都數據，台北市今年上半年住宅買賣移轉筆數共五三九六棟，相較去年同期減幅達百分之卅四點四；新北市約一萬筆，相較去年下滑百分之卅三點九；其餘桃園市、台中市、台南市和高雄市也都有三到四成的減幅。

不過，在房市買氣創低之際，居住結構卻出現明顯變化。根據不動產資訊平台資料，全台一人宅累計數量寫下新高的二四八萬宅，十年來增加了百分之五十七，原因包括節稅需求分戶、單身人口增加、獨居老人數量增加等因素有關。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，社會觀念改變快速，從不孝有三無後為大，到不婚不生快樂一生，單身加上可能有些老伴老去出現的獨居現象，這些都屬於社會結構的改變造成；另一個原因則是房屋稅二點○規定必須要設籍，也導致過去一年一人宅數量暴增卅八點八萬宅。

他也說，小宅化的興起一方面與高房價驅使有關，另一方面也因為家庭人口愈來愈精簡，導致小宅市場需求暢旺，過去房屋標準品是三房加上車位，現在則是兩房需求度高，這樣趨勢短期內不太會改變。

市場人士認為，雖然房市交易冷，但一人宅的激增，也顯示若能觀察社會情況，「沒有賣不出去的房子」，端看市場願意接受的產品為何。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨也提醒，首購族、自住客如財務條件穩健，且有自住需求，可趁此時議價空間擴大尋找合適物件。