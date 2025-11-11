快訊

吳誠文：量子國家隊建構生態鏈 強化台灣關鍵地位

中央社／ 台北11日電
2025台灣量子科技國際研討會11日登場，國科會主委吳誠文表示，持續推動跨部會整合與國際合作，透過量子國家隊建構完整生態鏈，強化台灣在全球量子產業鏈中關鍵地位。國科會提供／中央社
2025台灣量子科技國際研討會今天登場，國科會主委吳誠文表示，台灣在半導體及資通訊產業擁有堅實基礎，具備發展量子科技優勢，國科會將透過量子國家隊建構完整生態鏈，強化台灣在全球量子產業鏈中關鍵地位。

國科會攜手中研院及經濟部於今天舉辦2025台灣量子科技國際研討會，匯聚美國、歐洲及亞洲多國產官學研代表，聚焦量子運算規模化與連結性，探討全球量子科技研發動能、應用前景與產業化新趨勢，為台灣量子科技發展揭開新篇章。

吳誠文致詞表示，量子科技正引領全球新一波科技革命，涵蓋基礎研究、系統開發及跨國應用布局，台灣憑藉在半導體及資通訊產業的堅實基礎，具備發展量子科技的獨特優勢，國科會將持續推動跨部會整合與國際合作，透過量子國家隊建構完整生態鏈，強化台灣在全球量子產業鏈中的關鍵地位。

量子系統推動小組召集人果尚志指出，QuantumTaiwan（台灣量子科技）系列研討會自2023年起舉辦，已成為亞太地區最具代表性的量子科技國際交流平台，今年主題不僅呼應國際關注的量子擴展與連結議題，更展現台灣在量子硬體、低溫電子、控制技術及混合運算架構方面的成果。透過此平台，台灣將持續深化與全球量子領導者合作，推動科研成果落地應用，加速量子產業生態系形成。

國科會表示，聯合國已宣布今年為「國際量子科技年」，此次研討會除了展現台灣量子科研實力與國際合作成果，更是台灣響應全球量子倡議的重要行動。國科會將持續整合國內科研資源與產業能量，推進量子技術的規模化與商用化，協助台灣在全球量子競局中發揮關鍵影響力，攜手國際社群共創量子新時代。

相關新聞

跟上腳步？美國預計蓋十座核電廠 龔明鑫：台灣沒有缺電問題

美國預計推動興建十座新核電廠，外界關注台灣的能源布局變化是否能跟上腳步。經濟部長龔明鑫11日回應，美國此舉主要是為因應A...

捷安特因勞權遭美方扣貨 卓榮泰令全面檢討並提指引

立委莊瑞雄質詢時表示，捷安特被美方查扣貨品，是台灣首次企業因為「勞權問題」被美方扣貨，這是國家品牌重大危機。行政院長卓榮...

吳誠文：量子國家隊建構生態鏈 強化台灣關鍵地位

2025台灣量子科技國際研討會今天登場，國科會主委吳誠文表示，台灣在半導體及資通訊產業擁有堅實基礎，具備發展量子科技優勢...

中油三接工程遭指浮報預算 經長：政風單位重啟調查

媒體報導中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程涉及浮報工程預算，經濟部長龔明鑫今天表示，過去曾有落選廠商檢舉，...

第三屆聯經「人文企業獎」 徵件倒數至11/28

近年許多企業積極投入ESG、CSR，但「永續報告書很厚，行動卻很薄」的質疑也有所浮現。由聯經出版主辦的第三屆「人文企業獎」即日起徵件進入倒數階段，本獎項聚焦「可被看見、可被驗證的持續行動」，長期關注社會責任、文化推廣與永續發展的企業與非營利機構，請把握最後報名機會，徵件至11月28日止。

賴總統拜託工業界「幫員工加薪」 促進台灣經濟

賴清德總統表示，台灣經濟持續不斷進步，基本工資已經連續第十年調整，公務人員也加薪，就是希望帶動企業加薪。他拜託工業界幫員...

