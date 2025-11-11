吳誠文：量子國家隊建構生態鏈 強化台灣關鍵地位

2025台灣量子科技國際研討會今天登場，國科會主委吳誠文表示，台灣在半導體及資通訊產業擁有堅實基礎，具備發展量子科技優勢，國科會將透過量子國家隊建構完整生態鏈，強化台灣在全球量子產業鏈中關鍵地位。

國科會攜手中研院及經濟部於今天舉辦2025台灣量子科技國際研討會，匯聚美國、歐洲及亞洲多國產官學研代表，聚焦量子運算規模化與連結性，探討全球量子科技研發動能、應用前景與產業化新趨勢，為台灣量子科技發展揭開新篇章。

吳誠文致詞表示，量子科技正引領全球新一波科技革命，涵蓋基礎研究、系統開發及跨國應用布局，台灣憑藉在半導體及資通訊產業的堅實基礎，具備發展量子科技的獨特優勢，國科會將持續推動跨部會整合與國際合作，透過量子國家隊建構完整生態鏈，強化台灣在全球量子產業鏈中的關鍵地位。

量子系統推動小組召集人果尚志指出，QuantumTaiwan（台灣量子科技）系列研討會自2023年起舉辦，已成為亞太地區最具代表性的量子科技國際交流平台，今年主題不僅呼應國際關注的量子擴展與連結議題，更展現台灣在量子硬體、低溫電子、控制技術及混合運算架構方面的成果。透過此平台，台灣將持續深化與全球量子領導者合作，推動科研成果落地應用，加速量子產業生態系形成。

國科會表示，聯合國已宣布今年為「國際量子科技年」，此次研討會除了展現台灣量子科研實力與國際合作成果，更是台灣響應全球量子倡議的重要行動。國科會將持續整合國內科研資源與產業能量，推進量子技術的規模化與商用化，協助台灣在全球量子競局中發揮關鍵影響力，攜手國際社群共創量子新時代。