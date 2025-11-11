中油三接工程遭指浮報預算 經長：政風單位重啟調查

媒體報導中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程涉及浮報工程預算，經濟部長龔明鑫今天表示，過去曾有落選廠商檢舉，當時經濟部政風單位調查結果並無不法，但既然現在媒體提出新事證，政風單位將重啟調查。

針對媒體報導三接工程涉及浮報預算一事，中油上午澄清指出，採購作業程序均依照政府採購法，委託專業顧問公司協助市場訪價、預算編列並經公開閱覽等程序及多方評估後決定。

中油說明，本採購案採公開招標最有利標方式辦理，111年4月29日第一次招標公告，期間進行2次微調相關條文及工程內容，因未滿3家廠商投標於同年6月28日流標，續於6月29日辦理第2次招標公告，2次招標所公告的預算金額均為253億513萬8521元，並無媒體所稱百億元暴增至253億元情事。

龔明鑫下午接受媒體訪問表示，中油按程序辦理，此案經過2次招標，預算並無增加情況，雖113年曾有落選廠商檢舉，但當時經濟部政風單位已有調查，調查結果並無不法，不過既然現在媒體提出新事證，政風單位將再一次啟動調查。