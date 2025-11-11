快訊

不斷更新／鳳凰颱風來襲！彰化縣跟進宣布放颱風假 停班課資訊一次看

第三屆聯經「人文企業獎」 徵件倒數至11/28

聯合新聞網／ 綜合報導

近年許多企業積極投入ESG、CSR，但「永續報告書很厚，行動卻很薄」的質疑也有所浮現。由聯經出版主辦的第三屆「人文企業獎」即日起徵件進入倒數階段，本獎項聚焦「可被看見、可被驗證的持續行動」，長期關注社會責任、文化推廣與永續發展的企業與非營利機構，請把握最後報名機會，徵件至11月28日止。

歷屆獲獎單位涵蓋上市企業、醫療體系與公益組織，包括友達光電、精誠資訊、信義房屋、台北富邦銀行、台新金控、中國信託、全家便利商店、慈濟、秀傳、新國民醫院等，以及中華民國唐氏症基金會、中華基督教救助協會等非營利組織，他們在教育推動、社區合作、藝文支持、環境行動等面向持續投入多年，顯示企業與組織在人文實踐上可以做得更深入。

為傳遞這股人文關懷的動能，主辦單位已將前屆獲獎者的案例分享影片，於「人文企業獎」官網與社群平台上線，邀請社會各界共同見證這些價值的實踐。聯經出版指出，外界對CSR的期待已從「捐款做善事」轉向「從核心業務做改變」；人文視角正在成為企業與組織面對社會議題的策略思考，而不只是公關語言，並且進一步幫助企業提升員工向心力與顧客品牌認同。

本屆獎項設置「社會關懷」、「藝文推手」、「教育提升」、「地方發展」、「生態保育」五大面向，分企業與非營利兩組受理。評選將檢視行動是否具長期性、可累積性，以及是否真正成為組織文化的一部分。不論產業別，只要在人文實踐上有具體行動的企業與組織，都歡迎報名參與。

詳請請見：

報名官方網站：https://linkingthink.com/lkawards

案例影片分享：https://www.youtube.com/@linkingawards

報名洽詢：

聯經出版｜林書宇專員

電話：(02) 8643-3972

Email：linkingawards@udngroup.com.tw

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

跟上腳步？美國預計蓋十座核電廠 龔明鑫：台灣沒有缺電問題

美國預計推動興建十座新核電廠，外界關注台灣的能源布局變化是否能跟上腳步。經濟部長龔明鑫11日回應，美國此舉主要是為因應A...

捷安特因勞權遭美方扣貨 卓榮泰令全面檢討並提指引

立委莊瑞雄質詢時表示，捷安特被美方查扣貨品，是台灣首次企業因為「勞權問題」被美方扣貨，這是國家品牌重大危機。行政院長卓榮...

吳誠文：量子國家隊建構生態鏈 強化台灣關鍵地位

2025台灣量子科技國際研討會今天登場，國科會主委吳誠文表示，台灣在半導體及資通訊產業擁有堅實基礎，具備發展量子科技優勢...

中油三接工程遭指浮報預算 經長：政風單位重啟調查

媒體報導中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程涉及浮報工程預算，經濟部長龔明鑫今天表示，過去曾有落選廠商檢舉，...

第三屆聯經「人文企業獎」 徵件倒數至11/28

近年許多企業積極投入ESG、CSR，但「永續報告書很厚，行動卻很薄」的質疑也有所浮現。由聯經出版主辦的第三屆「人文企業獎」即日起徵件進入倒數階段，本獎項聚焦「可被看見、可被驗證的持續行動」，長期關注社會責任、文化推廣與永續發展的企業與非營利機構，請把握最後報名機會，徵件至11月28日止。

賴總統拜託工業界「幫員工加薪」 促進台灣經濟

賴清德總統表示，台灣經濟持續不斷進步，基本工資已經連續第十年調整，公務人員也加薪，就是希望帶動企業加薪。他拜託工業界幫員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。