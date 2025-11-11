第三屆聯經「人文企業獎」 徵件倒數至11/28

近年許多企業積極投入ESG、CSR，但「永續報告書很厚，行動卻很薄」的質疑也有所浮現。由聯經出版主辦的第三屆「人文企業獎」即日起徵件進入倒數階段，本獎項聚焦「可被看見、可被驗證的持續行動」，長期關注社會責任、文化推廣與永續發展的企業與非營利機構，請把握最後報名機會，徵件至11月28日止。

歷屆獲獎單位涵蓋上市企業、醫療體系與公益組織，包括友達光電、精誠資訊、信義房屋、台北富邦銀行、台新金控、中國信託、全家便利商店、慈濟、秀傳、新國民醫院等，以及中華民國唐氏症基金會、中華基督教救助協會等非營利組織，他們在教育推動、社區合作、藝文支持、環境行動等面向持續投入多年，顯示企業與組織在人文實踐上可以做得更深入。

為傳遞這股人文關懷的動能，主辦單位已將前屆獲獎者的案例分享影片，於「人文企業獎」官網與社群平台上線，邀請社會各界共同見證這些價值的實踐。聯經出版指出，外界對CSR的期待已從「捐款做善事」轉向「從核心業務做改變」；人文視角正在成為企業與組織面對社會議題的策略思考，而不只是公關語言，並且進一步幫助企業提升員工向心力與顧客品牌認同。

本屆獎項設置「社會關懷」、「藝文推手」、「教育提升」、「地方發展」、「生態保育」五大面向，分企業與非營利兩組受理。評選將檢視行動是否具長期性、可累積性，以及是否真正成為組織文化的一部分。不論產業別，只要在人文實踐上有具體行動的企業與組織，都歡迎報名參與。

詳請請見：

報名官方網站：https://linkingthink.com/lkawards

案例影片分享：https://www.youtube.com/@linkingawards

報名洽詢：

聯經出版｜林書宇專員

電話：(02) 8643-3972

Email：linkingawards@udngroup.com.tw