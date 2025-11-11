今年以來電腦周邊、綠能、半導體業 營收成長前三猛全逾20％

臺灣證券交易所表示，全體上市公司10月營收較去年同期成長11.45％，累計營業收入較去年同期成長12.5％。本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計967家及89家，共計1,056家皆已於11月10日前完成114年10月營收申報作業。

依據上市公司公告10月營收顯示，全體上市公司營收總計4兆3,772億元，較去年同期成長4,497億元（11.45％），營收成長公司共536家、衰退公司共520家。另今年累計至10月全體上市公司營收總計38兆5,239億元，較去年同期成長4兆2,818億元（12.5％），營收成長公司共548家，衰退公司共508家。

證交所表示，經瞭解全體上市公司10月份營收成長較大的產業，金融保險業因保險淨收益及投資相關淨收益增加，電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求，資訊服務業受惠大型專案驗收及AI帶動數位轉型需求成長，致本月較去年同月成長；10月份營收衰退較大的產業，建材營造業因本月交屋戶數較少，航運業因貿易量受美國關稅影響及運價下降，貿易百貨業因個別公司認列子公司外匯價格變動準備及採用覆蓋法重分類的損益淨變動影響，致本月較去年同月營收衰退。

全體上市公司累計至今年10月營收成長較大之產業，電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求、成長達32.92％，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入、成長28.5％，半導體業受惠AI晶片需求，致累計營收成長21.13％；累計營收衰退較大的產業，塑膠工業受美國關稅影響，石化需求減少，航運業因貿易量受美國關稅影響及運價下降，建材營造業因本期建案完工交屋量減少，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下： https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05st10_ifrs。