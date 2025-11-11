快訊

不斷更新／新竹縣跟進宣布「不放假」！鳳凰颱風來襲 12日停班課一次看

鳳凰颱風估最快明深夜提前出海 周四海陸警解除

鳳凰颱風明晨登陸高雄…是否停班停課？陳其邁：晚上7點才能決定

今年以來電腦周邊、綠能、半導體業 營收成長前三猛全逾20％

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，全體上市公司10月營收較去年同期成長11.45％，累計營業收入較去年同期成長12.5％。本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計967家及89家，共計1,056家皆已於11月10日前完成114年10月營收申報作業。

依據上市公司公告10月營收顯示，全體上市公司營收總計4兆3,772億元，較去年同期成長4,497億元（11.45％），營收成長公司共536家、衰退公司共520家。另今年累計至10月全體上市公司營收總計38兆5,239億元，較去年同期成長4兆2,818億元（12.5％），營收成長公司共548家，衰退公司共508家。

證交所表示，經瞭解全體上市公司10月份營收成長較大的產業，金融保險業因保險淨收益及投資相關淨收益增加，電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求，資訊服務業受惠大型專案驗收及AI帶動數位轉型需求成長，致本月較去年同月成長；10月份營收衰退較大的產業，建材營造業因本月交屋戶數較少，航運業因貿易量受美國關稅影響及運價下降，貿易百貨業因個別公司認列子公司外匯價格變動準備及採用覆蓋法重分類的損益淨變動影響，致本月較去年同月營收衰退。

全體上市公司累計至今年10月營收成長較大之產業，電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求、成長達32.92％，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入、成長28.5％，半導體業受惠AI晶片需求，致累計營收成長21.13％；累計營收衰退較大的產業，塑膠工業受美國關稅影響，石化需求減少，航運業因貿易量受美國關稅影響及運價下降，建材營造業因本期建案完工交屋量減少，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下： https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05st10_ifrs。

營收 上市公司
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

證交所辦理創新板中介機構座談及交流會 共創優質前瞻企業登板新契機

台東縣徽涉仿冒？議員指跟日本上市公司LOGO九成像

川普關稅若被判違憲…藍委促向美討回 龔明鑫允判決後2周提報告

瑞士接近與美國達成貿易協議 稅率有望降至15%

相關新聞

跟上腳步？美國預計蓋十座核電廠 龔明鑫：台灣沒有缺電問題

美國預計推動興建十座新核電廠，外界關注台灣的能源布局變化是否能跟上腳步。經濟部長龔明鑫11日回應，美國此舉主要是為因應A...

捷安特因勞權遭美方扣貨 卓榮泰令全面檢討並提指引

立委莊瑞雄質詢時表示，捷安特被美方查扣貨品，是台灣首次企業因為「勞權問題」被美方扣貨，這是國家品牌重大危機。行政院長卓榮...

賴總統拜託工業界「幫員工加薪」 促進台灣經濟

賴清德總統表示，台灣經濟持續不斷進步，基本工資已經連續第十年調整，公務人員也加薪，就是希望帶動企業加薪。他拜託工業界幫員...

出席工總工業節活動 賴總統拜託工商界「三件事」

賴清德總統11日出席全國工業總會第79屆工業節慶祝大會，在致詞中回應工商界提出的「五大挑戰」，表示將加速關稅談判、協助產...

工商界再提「五缺」 賴總統：致力改善投資環境、助業界導入AI

賴清德總統11日出席全國工業總會第79屆工業節慶祝大會，針對日前工商界提出的「五大挑戰」，他在致詞中表示，政府將加速關稅...

勞動部提醒：雇主未付資遣費 最高罰150萬元

勞動部提醒，請雇主注意，當勞動契約依《勞動基準法》第11條、第13條但書、第14條、第20條或《勞工職業災害保險及保護法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。