賴總統拜託工業界「幫員工加薪」 促進台灣經濟

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
總統賴清德（圖）11日下午出席「第79屆工業節慶祝大會」，呼籲工業界為台灣經濟發展團結合作，「政府一定會跟大家站在一起」。圖／中央社
賴清德總統表示，台灣經濟持續不斷進步，基本工資已經連續第十年調整，公務人員也加薪，就是希望帶動企業加薪。他拜託工業界幫員工加薪，因為加薪會促進消費，是一個良性循環，台灣經濟會更好，台灣社會更穩定。

賴總統11日出席「第79屆工業節慶祝大會」，致詞時提及，拜託大家幫員工加薪，台灣經濟持續進步。前總統馬英九時代，八年每年經濟成長率2.8%，前總統蔡英文八年每年經濟成長率3.2%。他任內去年第4季經濟成長率4.84%，今年第1季5.48%、第2季8%、第3季7.6%，全年估計值超過5%、接近6%，這是大家努力的成果。

賴總統表示，股市方面，馬英九交給蔡英文時是8,000多點，蔡英文交給他時是2萬3,000多點。蔡英文八年股市成長155%，現在股市是2萬8,000千多點。股市持續在漲，現在台灣股市突破3兆美元，是全球八大股市，外匯存底超過6,000億美金，這是大家共同努力的成果。

賴總統指出，希望2030年之前，國民平均所得達到美金4萬元，現在是3萬8,000多元，高於日本、也高於韓國。如果更努力一點，希望明年超過4萬元美金。

他坦言，跟大家講這些數字，很多人沒感覺，因為平均薪資這一條線以下的民眾大約40幾%、接近50%，也就是月薪是平均薪資這條線底下，所以總體經濟不錯，但這些民眾沒有感受到。

賴總統提到，因此從蔡英文到他，他們不斷地在加薪，基本工資已經連續第十年調整，公務人員也加薪，就是希望帶動企業能夠加薪。他也拜託工業界各位前輩好朋友，希望可以幫員工加薪。

他認為，當員工加薪，政府又減稅，並擴大社會投資如0-6歲國家一起養、高中職免學費、私立大學學費補助、長照3.0，家庭可支配所得提高。如果大家又加薪，可促進消費，是一個良性循環，台灣經濟會更好，台灣社會更穩定。

另外，賴總統也說，勞動部已經公布，業界如果幫勞工加薪，就可以增加外籍移工的名額。勞動部最近也想要引進中階技術工，解決一些行業缺工的問題。如果是白領階級，現在有就業金卡，歡迎國際白領的專業技術人士能夠來台灣，這部分也會持續推動。

加薪 經濟成長率 賴清德 蔡英文 馬英九 基本工資
