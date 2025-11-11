核電重啟有譜？賴總統：尊重專業決定

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

有關核能問題，賴清德總統表示，立法院核管法已經修法，核安會也已經把辦法公告，未來台灣電力公司會依法行政提出申請，只要符合安全無虞、核廢有解、社會溝通成功，就尊重專業的決定，現在已經在這個程序上。

賴總統11日出席「第79屆工業節慶祝大會」。有關電的問題，賴總統指出，備轉容量率還有10幾%。2032年以前，台灣電力供應穩定是沒有問題的，目前的確還缺少綠電，所以現在要積極推動綠電。

賴總統提到，至於大家關心的核能問題，本來法律規定若要延役，需在停役日期之前的五年提出申請，現在立法院核管法已經修法，核安會也已經把辦法公告，未來台灣電力公司會依法行政。

賴總統指出，外界若提出申請重啟核電，只要符合「安全無虞、可以解決核廢料、社會溝通成功」這三個條件，就尊重專業的決定，現在已經在這個程序上。

他表示，當然工業界、產業界很多人建議，行政院長卓榮泰日前赴立院備詢時也說，台灣並沒有排斥先進核能。如果核融合的發電既安全又沒有核廢料，他相信社會接受程度很大。

他也說，另有人提出SMR，先看看目前技術到什麼程度；如果適合台灣，他相信台灣社會能接受。同樣的，因為SMR還是有核廢料、安全的問題，政府也會用這樣的原則，面對SMR這種新興核能。

此外，賴總統提及，以色列有鐵穹、美國有Golden Dome金穹，台灣叫「台灣之盾」，就是用來保護國家。估明年國防預算占比GDP 3.32%、2030年占比5%，這一筆經費，不是單純跟國際採購，其中相當一部分是要推動國防自主、發展國防產業。

賴總統呼籲，如果大家投入國防工業，國家安全才有韌性，並帶動產業發展升級轉型。希望大家看待這一筆國防預算時，它不單純是國防預算，也是經濟產業的發展預算。

