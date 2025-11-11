出席工總工業節活動 賴總統拜託工商界「三件事」

賴清德總統11日出席全國工業總會第79屆工業節慶祝大會，在致詞中回應工商界提出的「五大挑戰」，表示將加速關稅談判、協助產業界導入人工智慧（AI），並致力改善投資環境，解決水電、土地及人才荒問題。同時，賴總統也拜託工業界三件事：請企業多幫員工加薪，讓更多人共享經濟發展果實；籲企業公司或工廠，設立準公共化托嬰中心或幼兒園，減輕員工育兒負擔；並邀業界投入國防產業發展，共同打造「台灣之盾」。

賴總統在致詞中表示，台灣經濟持續在成長，今年全年經濟成長率估能超過6%，股市也上看28,000點，這是大家共同努力的成果。但在平均薪資線以下的民眾，仍接近50%，所以即便總體經濟表現不錯，仍有許多民眾感受不到經濟成長成果。所以從蔡總統任內開始，政府連續10年調漲基本工資、也幫公務員加薪，就是希望能對企業起到帶動效應。賴總統說，如再搭配減稅及擴大社會投資政策，能有效促進消費，將成為良性循環，

其次，針對少子女化問題，賴總統也表示，要拜託企業多幫忙。因為政府已經做了很多，但就差最後一哩路，所以目前還無法達到理想效果。政府推出「0-6歲國家一起養」政策，針對公托中心、保母、公、私立幼兒園等，如有參加政府準公共化政策，每月都有提供部分補貼；政府一年花費1,100-1,200億元預算，要減輕年輕父母負擔，也要拜託企業，在工廠跟公司設立準公共化托嬰中心或幼兒園，減輕員工育兒負擔，要有效鼓勵年輕父母養兒育女，政府及企業一定要做到這種程度。

第三，賴總統也請工商界一起保護國家。面臨中國威脅，政府提出打造「台灣之盾」，明年國防預算預計會占GDP的3.3%；至2030年，更會達到5%。但國防預算不僅用於國際採購，更要實現國防自主、發展我國國防產業；國防工業發展，國家才有韌性，所以這筆預算不僅是國防預算，更是經濟產業發展預算。如果沒有工商界幫忙，國防自主只是空談、不可能成功。

工總11日舉辦第39屆全國工業節慶祝大會，總統賴清德、經濟部部長龔明鑫、外交部部長林佳龍均出席致詞；工總理事長潘俊榮並在致贈總統今年度的「工總白皮書」，代表產業向政府提出建言。