工商界再提「五缺」 賴總統：致力改善投資環境、助業界導入AI

賴清德總統11日出席全國工業總會第79屆工業節慶祝大會，針對日前工商界提出的「五大挑戰」，他在致詞中表示，政府將加速關稅談判、協助產業界導入人工智慧（AI）、致力改善投資環境、維持適度寬鬆貨幣政策、解決水電、土地及人才問題。賴總統也拜託工業界，幫員工加薪、共同改善少子女化危機，並邀產業界共同打造「台灣之盾」，協力發展國防產業。工總理事長潘俊榮並致贈總統今年度的「工總白皮書」。

賴總統說，感謝工業界數十年來創造經濟發展、創造就業機會、安定社會的貢獻。台灣工業界經過大風大浪，數十年來千錘百鍊，台灣工業界，產業相當成熟，即便面臨當前各種挑戰，不管是數位、人工智慧、淨零、地緣政治、產業鏈重組甚至經貿各項挑戰，台灣工業界都展現韌性，實力相當堅強。政府責無旁貸，一定會與大家站在一起。

賴總統致詞表示，首先政府一定會妥善跟美國完成對等關稅談判，目前「已差臨門一腳」，期望將稅率降至低於20%、不疊加、並取得232最惠國待遇，台灣可以幫助美國再工業化，美國如要成為世界人工智慧（AI）中心，台灣絕對可以幫上忙。賴總統說，秉持產業利益、國家利益、糧食安全及國民健康原則，希望平衡台美貿易逆差，並因此深化台美貿易合作，讓台灣產業融入美國產業結構，由先前的西進、南向、北與日本合作，直到往東開拓至北美洲。

第二，政府一定會為智慧化時代做好各項準備，加強推動AI新十大建設，確保全面智慧化的未來，確保未來30年的競爭優勢，具備足夠算力、栽培人才與鬆綁法令，也希望妥善應用，讓人工智慧導入食衣住行育樂國防，乃至生產製造各領域。

第三，持續改善投資環境。賴總統表示，台灣不可以、也沒能力操縱匯率，但政府有責任穩定匯率，並維持適度的寬鬆貨幣政策，創造相對友善的金融環境。

賴總統也說，政府會持續解決水、電、土地及人才問題。賴總統指出，現在工業用水問題已不大。至於用電問題，現在電力備轉容量已達20％，2032年前，穩定供電沒問題；不過目前仍缺綠電，會持續積極推進。

至於核能，立院已完成《核子反應器設施管制法》修法，取消原本至少須在執照到期前5年提出延役申請的規定，核安會也已公布相關辦法，未來台電會依法行政，視情況提出申請，只要安全無虞、核廢安全及社會溝通問題有解，就會尊重專業決定。至於業界紛紛建議發展先進核能，賴總統說，卓院長在立院備詢時也強調，並不排斥先進核能。小型核子反應爐（SMR），也可看看目前技術到什麼程度，如果適合台灣，相信社會會接受，但仍要考量核廢料安全問題，也是用一樣的原則來考量看待。

土地部分，經濟部持續協助地方政府開闢工業區，國科會也陸續開拓科學園區，以因應業界需求。對於人才及勞動力問題，最近勞動部公告相關規定，業界加薪可增加外籍勞工員額；此外更在研擬引進外籍中階勞工相關規定，以緩解缺工問題。此外，政府也推出就業金卡，歡迎國際白領專業技術人士前來台灣。

此外，政府也自2018年起推出「投資台灣三大策略」，再加上今年開始擴大投資體檢適用範圍及對象。經濟部及行政院也與台商投資國家，簽訂投資保障協定，避免雙重課稅，讓台灣企業可以布局全球。更與美國簽訂21世紀貿易協定、與英國簽訂經貿夥伴協定，並加拿大、澳洲等國持續推動簽訂相關協定。

此外，賴總統也拜託工商業界幫員工加薪，讓更多人對經濟成長果實有感；並在工廠跟公司設立準公共化托嬰中心或幼兒園，共同改善少子女化危機；並邀產業界共同打造「台灣之盾」，協力達成國防自主。