快訊

嘉義納入陸警範圍！鳳凰颱風最新動態曝光

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

不斷更新／台東縣率先宣布了！鳳凰颱風來勢洶洶 明是否停班課看過來

跟上腳步？美國預計蓋十座核電廠 龔明鑫：台灣沒有缺電問題

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
經濟部長龔明鑫。記者邱德祥／攝影
經濟部長龔明鑫。記者邱德祥／攝影

美國預計推動興建十座新核電廠，外界關注台灣的能源布局變化是否能跟上腳步。經濟部龔明鑫11日回應，美國此舉主要是為因應AI時代龐大的算力需求，屬於前瞻性能源規劃；至於台灣，至2030年的電力供應皆已完成推估與規畫，「不會有缺電的問題」。

龔明鑫指出，AI算力競逐已成各國戰略焦點，而AI運算的基礎正是電力。美國積極發展核電，是為確保在AI產業全球競爭中取得領先地位所做的前瞻布局。

龔明鑫強調，台電公司每年均會進行長期電力需求評估，至2030年的用電需求已全數納入規畫，國內電力供應穩定無虞。不過他也坦言，台灣綠電占比仍待提升，綠電可能還不夠，接下來要加強。

至於外界先前傳出「總統不要綠電」的說法，龔明鑫表示，總統已明確重申發展綠電的重要性，這項誤會今天已經獲得釐清。

綠電 龔明鑫 核電廠 經濟部
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

捷安特涉強迫勞動遭美海關扣貨 卓榮泰令檢討、提出指引

川普關稅若被判違憲…藍委促向美討回 龔明鑫允判決後2周提報告

中火燃煤機組何時拆？龔明鑫：2034年達成完全無媒

鳳凰颱風逼近 龔明鑫：水利署長花蓮待命備好抽水機

相關新聞

捷安特因勞權遭美方扣貨 卓榮泰令全面檢討並提指引

立委莊瑞雄質詢時表示，捷安特被美方查扣貨品，是台灣首次企業因為「勞權問題」被美方扣貨，這是國家品牌重大危機。行政院長卓榮...

工商界再提「五缺」 賴總統：致力改善投資環境、助業界導入AI

賴清德總統11日出席全國工業總會第79屆工業節慶祝大會，針對日前工商界提出的「五大挑戰」，他在致詞中表示，政府將加速關稅...

跟上腳步？美國預計蓋十座核電廠 龔明鑫：台灣沒有缺電問題

美國預計推動興建十座新核電廠，外界關注台灣的能源布局變化是否能跟上腳步。經濟部長龔明鑫11日回應，美國此舉主要是為因應A...

勞動部提醒：雇主未付資遣費 最高罰150萬元

勞動部提醒，請雇主注意，當勞動契約依《勞動基準法》第11條、第13條但書、第14條、第20條或《勞工職業災害保險及保護法...

國際地緣衝突升溫 油價受制下仍蠢動

街口投信分析，以色列軍方上周對黎巴嫩南部發動猛烈空襲，清除南部真主黨的勢力。同時一位德國高級軍官也警告表示，俄羅斯隨時有...

亞太資服業數位高峰會揭幕 蕭美琴：台灣是AI供應鏈不可缺的夥伴

2025亞太資服業數位高峰會（ASOCIO Digital Summit）今天在台北揭幕，中華民國資訊軟體服務商業同業公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。