跟上腳步？美國預計蓋十座核電廠 龔明鑫：台灣沒有缺電問題

美國預計推動興建十座新核電廠，外界關注台灣的能源布局變化是否能跟上腳步。經濟部長龔明鑫11日回應，美國此舉主要是為因應AI時代龐大的算力需求，屬於前瞻性能源規劃；至於台灣，至2030年的電力供應皆已完成推估與規畫，「不會有缺電的問題」。

龔明鑫指出，AI算力競逐已成各國戰略焦點，而AI運算的基礎正是電力。美國積極發展核電，是為確保在AI產業全球競爭中取得領先地位所做的前瞻布局。

龔明鑫強調，台電公司每年均會進行長期電力需求評估，至2030年的用電需求已全數納入規畫，國內電力供應穩定無虞。不過他也坦言，台灣綠電占比仍待提升，綠電可能還不夠，接下來要加強。

至於外界先前傳出「總統不要綠電」的說法，龔明鑫表示，總統已明確重申發展綠電的重要性，這項誤會今天已經獲得釐清。