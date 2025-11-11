勞動部提醒：雇主未付資遣費 最高罰150萬元

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部提醒，請雇主注意，當勞動契約依《勞動基準法》第11條、第13條但書、第14條、第20條或《勞工職業災害保險及保護法》第84條或第85條規定終止時，雇主應依規定給付勞工資遣費，且應於終止勞動契約後30日內發給。

勞動部說明，勞退新制自2005年7月1日起施行，至2025年已滿20周年。

勞工退休金條例（勞退新制）第12條規定，雇主應發給適用勞退新制勞工的資遣費給與標準，按勞工的工作年資，每滿一年發給二分之一個月之平均工資，未滿一年者，以比例計給；最高以發給6個月平均工資為限。

勞動部指出，雇主如未依標準或期限給付勞工資遣費者，依同條例第45條之1規定，處新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，並限期令其給付，屆期未給付者，應按次處罰。

勞動部強調，即使是試用期的勞工，雇主如認為不符合工作需求，而依《勞動基準法》第11條規定與試用期勞工提前終止契約，因終止契約事由仍然是資遣，雇主應依勞退新制資遣費的發給標準規定，給付資遣費，且必須在終止契約後30日內發給勞工。

勞動部提醒雇主，切勿因小失大。為協助雇主試算資遣費，保障勞工權益，勞動部已建置資遣費試算表供各界使用。

勞動部提醒，雇主應依規定給付勞工資遣費。圖／勞動部提供
勞動部提醒，雇主應依規定給付勞工資遣費。圖／勞動部提供

