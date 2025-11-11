國際地緣衝突升溫 油價受制下仍蠢動

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國際地緣衝突有逐漸升溫的跡象，倘若衝突進一步擴大，可能會推升國際油價走高。加油站示意圖。圖／AI生成
街口投信分析，以色列軍方上周對黎巴嫩南部發動猛烈空襲，清除南部真主黨的勢力。同時一位德國高級軍官也警告表示，俄羅斯隨時有能力對北約領土發動有限攻擊，但是否採取行動將取決於西方盟國的立場。由此來看國際地緣衝突有逐漸升溫的跡象，倘若衝突進一步擴大，可能會推升國際油價走高。

根據路透社報導，阿聯酋能源部長在阿布達比舉行的ADIPEC能源會議上表示，受資料中心發展影響，預計到2026年石油需求將會增加。該位部長補充表示，2040年後，石油需求將維持在每日1億桶以上。同時歐洲一些最大能源生產商對明年石油供應過剩的預測提出質疑，因為需求增加和產量下降將抵銷供應過剩的疑慮。

埃尼集團執行長表示，過去12年投入的資金只有提高產量所需資金的一半，然而市場對石油的需求仍在增長，但供應和投資都不足。另外，隨著中國大陸向綠色能源轉型，大陸的石油需求成長開始放緩。道達爾能源公司執行長表示，雖然大陸的石油需求年增長率已從每天約60萬桶降至如今的每天約30萬桶。然而印度需求不斷增長，因此對原油長期前景仍然持樂觀態度。

此外，美國能源資訊署表示，由於現有油井產量迅速下降，石油和天然氣生產商將需要加大鑽探力度以維持或提高產量。然而，油價疲軟和成本上升迫使能源公司削減數十億美元的支出並放緩鑽探活動，導致產量成長放緩。

另外，有消息人士表示，在10月美國對俄羅斯第二大石油生產商－盧克石油公司實施制裁後，伊拉克國家石油行銷公司SOMO 11月取消從俄羅斯盧克石油公司裝載的三批原油。與此同時，俄羅斯最大的原油買家中國大陸和印度正在尋找替代供應，或至少在尋找由非制裁實體處理的俄羅斯原油。

