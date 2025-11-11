企業基本面穩健 景順：投資等級債券具防禦與收益優勢

隨著美國經濟放緩，失業率開始上升，景順環球高評級企業債券基金經理人文家輝，預估聯準會12月將再度降息，維持漸進式寬鬆步調，政策利率可望於2026年底降至3.00%至3.25%。

目前，對於美國公債持中性看法，預期10年期公債殖利率將維持在3.75%至4.25%區間震盪，並偏好3至7年中天期債券，因利差與價格回升潛力具吸引力。

文家輝指出，儘管目前處於信用周期的後段，在企業基本面穩健、長期資金技術面支撐，以及平衡收與風險的三大優勢下，高品質的投資等級債券持續展現防禦與收益潛力。

首先，投資等級債券的基本面具韌性，企業資金槓桿穩定操作，再融資策略積極，資產負債表健全。儘管利差收斂，投資報酬主要來自收益本身，在美元計價的投資等級債券殖利率超過5%的情況下，持有時間比進場時機更重要。

其次，投資等級債券持續受惠於強勁的技術面，尤其是保險與退休基金等長期資金穩定的買盤，提供結構性支撐。

最後，從投資配置的角度來看，企業債比起主權債展現更穩定的槓桿水準及債務管理紀律。在全球財政風險升高之際，投資等級企業債提供更佳的收益與風險平衡，具備防禦性與存續期敏感性，在市場波動或衰退時表現尤佳。即使經濟未進入衰退，在「利率長期維持高檔」的環境下，投資人仍能獲得穩定的收益。

文家輝認為，歐洲與英國市場因經濟體分散度高，加上集中且健全的監管機制，能夠為主動型投資人創造更多超額報酬，優於日益同質化且去監管化的美國市場。

在產業配置上，看好銀行、保險與電信等具定價能力與穩定收入的服務導向產業；相較之下，資本財與工業等製造業則面臨供應鏈重組等結構性挑戰。