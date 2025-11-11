捷安特因勞權遭美方扣貨 卓榮泰令全面檢討並提指引

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰11日在立法院備詢。記者陳正興／攝影
行政院長卓榮泰11日在立法院備詢。記者陳正興／攝影

立委莊瑞雄質詢時表示，捷安特被美方查扣貨品，是台灣首次企業因為「勞權問題」被美方扣貨，這是國家品牌重大危機。行政院長卓榮泰提出三項回應，他強調，人權是國際貿易的一張門票，請經濟部、勞動部就所有勞動條件及勞動保障，做全面性的檢討，也希望提出一個指引。

卓榮泰11日率行政院相關部會首長赴立法院施政報告並備詢。

莊瑞雄表示，有關巨大企業被美方查扣貨品，美方海關指出，捷安特踩到「強迫勞動」11項規範之中的五項。他詢問，經濟部提供哪些協助？是否有跨部會機制幫助改善國內制度？

龔明鑫答詢時說明，這次算是個案。事實上，美方之前有馬上跟我方表達知道這件事，我方也有跟美方進行討論，美方強調這次是個案。巨大企業也在思考如何跟美方做說明，經濟部有協助表達，也介紹了律師。

龔明鑫提及，美方明確表達，這次是個案跟邊境管制局的兩肇，希望我政府先別急著介入。後來巨大企業代表有跟美方人員見面並做說明，扣貨只是暫時處分，最後結果還沒有判定。

莊瑞雄認為，最壞的情況，這麼大間的企業，營收可能掉5%，貨被查扣二至三年，捷安特一家公司可能就蒸發30億元，影響到的不是只有一家公司，還有整條供應鏈都會被拖下去。

莊瑞雄也說，歐盟實施《企業永續盡職調查指令》（CSDDD）即將於2027年上路，未來台灣企業只要接了國際大牌的單，通通要遵守這套法規。

龔明鑫說，巨大企業是個案，而通案的部分已跟勞動部協商，因應「強迫勞動」議題，它的範圍蠻廣的。對於台灣而言，很多情況可以立即改善，比如職場環境、工作安全等。

龔明鑫指出，最主要是移工的問題，本國勞工比較沒有問題，移工比較麻煩的是仲介費。仲介費是由仲介拿走，但全世界都會認為，要由雇主負擔責任、全部吸收，這部份經濟部會再跟勞動部討論，看怎樣去因應，是否設立緩衝期之類的，終究要去處理。

莊瑞雄提醒，大企業底下還有供應鏈，經濟部對於這些中小企業的輔導，應該要未雨綢繆。

卓榮泰提出三項回應。第一，人權是國際貿易的一張門票，這點他非常認同。若沒有達到人權的要求，要到國際社會進行貿易都很困難，況且要談到競爭。

卓榮泰說，第二，雖然巨大案件是單一的事件，但政府願意從單一事件來做全面性的檢討。他請經濟部、勞動部就所有勞動條件及勞動保障，做全面性的檢討，也希望提出一個指引，讓大家可以共同遵守。

卓榮泰指出，第三，政府現推出「企業與人權」國家行動計畫第二期，要求製造商及供應鏈都要達到人權標準。其中有關企業實施「人權盡職調查」（Human Rights Due Diligence，HRDD），將依照公司大小，分層次按部就班、循序漸進來要求。

卓榮泰直言，總結就是「人權的標準，要達到國際的標準，才能順利進到國際市場」。

人權 經濟部 卓榮泰
