兩院士獲「2025總統科學獎」 賴清德頒獎肯定科研貢獻

2025年總統科學獎頒獎典禮11日在總統府舉行，由賴清德總統親自頒獎。今年獲獎者為生命科學組院士梁賡義、工程科學組院士葉均蔚。國科會表示，梁賡義以縱貫研究方法奠立流行病學與生物統計分析基石，葉均蔚則以高熵合金理論開創材料科學新篇章，兩位院士的研究拓展科學邊界，成為台灣科研典範。

國科會指出，梁賡義長期致力於生物統計與流行病學研究，首創「縱貫研究方法」，突破傳統分析侷限，建立可應用於公共衛生、醫學與社會科學的重要統計模型。其方法已成為全球健康研究的重要基礎，對慢性病、基因環境交互作用等議題影響深遠。他在約翰霍普金斯大學培育眾多學者，並與台灣團隊合作，強化公共衛生體系與國際接軌，讓統計方法化為守護民眾健康的力量。

國科會表示，葉均蔚則於1995年提出「多主元素為核心」的合金設計理念，開創高熵合金（High-Entropy Alloy）全新研究領域，並提出「高熵效應、晶格扭曲效應、緩慢擴散效應、雞尾酒效應」四大理論基礎，改寫傳統材料科學架構。葉院士研究成果廣受國際期刊引用，不僅在學術界掀起熱潮，也成功推動產業應用，擁有逾50項專利，創立全球首家高熵材料公司，推動技術轉移與產業升級。他同時設立全球首座「高熵材料研發中心」，串聯跨校跨域能量，推動成果應用於運動器材、高溫製造等產業，使台灣在尖端材料領域占有重要地位。

總統科學獎自2001年設立以來，每兩年頒發一次，今年已邁入第13屆。依「總統科學獎遴選要點」規定，總統科學獎委員會由中央研究院院長擔任召集人、國科會主委擔任副召集人，並邀集產官學研界專家學者共15位委員組成。經各遴選小組審查及委員會聯席會議討論後，最終選出2位得獎人，每位得獎者可獲頒獎金新台幣300萬元。