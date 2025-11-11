聽新聞
亞太資服業數位高峰會揭幕 蕭美琴：台灣是AI供應鏈不可缺的夥伴
2025亞太資服業數位高峰會（ASOCIO Digital Summit）今天在台北揭幕，中華民國資訊軟體服務商業同業公會與亞太資訊服務業組織（ASOCIO）共同主辦。本屆高峰會以「AI形塑數位亞洲（AI Shaping the Digital Asia）」 為主題，邀集來自亞太近20個經濟體、逾400位產官學研代表齊聚台灣，共同探討AI如何推動區域數位經濟轉型與永續發展。
開幕典禮由副總統蕭美琴、數位發展部部長林宜敬、ASOCIO主席Stan Singh-Jit及軟體公會理事長沈柏延共同揭開序幕。副總統蕭美琴致詞時指出，人工智慧正以前所未有的速度改變世界，驅動產業與社會的深層轉型，台灣擁有堅實的半導體基礎與軟體研發實力，是全球AI供應鏈中不可或缺的夥伴，政府正以「人工智慧島（AIIsland）」為願景，推動「AI新十大建設」，從關鍵技術研發、AI基礎設施建置到跨領域應用落實，全力打造智慧科技島與數位新社會。
