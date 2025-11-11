快訊

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

聽新聞
0:00 / 0:00

亞太資服業數位高峰會揭幕 蕭美琴：台灣是AI供應鏈不可缺的夥伴

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
2025亞太資服業數位高峰會(ASOCIO Digital Summit)今天在台北舉行，開幕典禮由副總統蕭美琴（中）、數位發展部部長林宜敬（左二）、ASOCIO主席Stan Singh-Jit（右一）及軟體公會理事長沈柏延（右二）、數發部數位產業署署長林俊秀（左一）共同揭開序幕。記者林俊良／攝影
2025亞太資服業數位高峰會(ASOCIO Digital Summit)今天在台北舉行，開幕典禮由副總統蕭美琴（中）、數位發展部部長林宜敬（左二）、ASOCIO主席Stan Singh-Jit（右一）及軟體公會理事長沈柏延（右二）、數發部數位產業署署長林俊秀（左一）共同揭開序幕。記者林俊良／攝影

2025亞太資服業數位高峰會（ASOCIO Digital Summit）今天在台北揭幕，中華民國資訊軟體服務商業同業公會與亞太資訊服務業組織（ASOCIO）共同主辦。本屆高峰會以「AI形塑數位亞洲（AI Shaping the Digital Asia）」 為主題，邀集來自亞太近20個經濟體、逾400位產官學研代表齊聚台灣，共同探討AI如何推動區域數位經濟轉型與永續發展。

開幕典禮由副總統蕭美琴、數位發展部部長林宜敬、ASOCIO主席Stan Singh-Jit及軟體公會理事長沈柏延共同揭開序幕。副總統蕭美琴致詞時指出，人工智慧正以前所未有的速度改變世界，驅動產業與社會的深層轉型，台灣擁有堅實的半導體基礎與軟體研發實力，是全球AI供應鏈中不可或缺的夥伴，政府正以「人工智慧島（AIIsland）」為願景，推動「AI新十大建設」，從關鍵技術研發、AI基礎設施建置到跨領域應用落實，全力打造智慧科技島與數位新社會。

副總統蕭美琴今天出席2025亞太資服業數位高峰會(ASOCIO Digital Summit)，致詞指出，台灣擁有堅實的半導體基礎與軟體研發實力，是全球AI 供應鏈中不可或缺的夥伴。記者林俊良／攝影
副總統蕭美琴今天出席2025亞太資服業數位高峰會(ASOCIO Digital Summit)，致詞指出，台灣擁有堅實的半導體基礎與軟體研發實力，是全球AI 供應鏈中不可或缺的夥伴。記者林俊良／攝影
副總統蕭美琴（中）今天出席2025亞太資服業數位高峰會，進場時親切向大會出席來賓揮手致意。記者林俊良／攝影
副總統蕭美琴（中）今天出席2025亞太資服業數位高峰會，進場時親切向大會出席來賓揮手致意。記者林俊良／攝影
副總統蕭美琴（前左）今天出席2025亞太資服業數位高峰會，與出席各國貴賓合影時，軟體公會理事長沈柏延（前右）與副總統交換意見。記者林俊良／攝影
副總統蕭美琴（前左）今天出席2025亞太資服業數位高峰會，與出席各國貴賓合影時，軟體公會理事長沈柏延（前右）與副總統交換意見。記者林俊良／攝影

AI 數位 軟體
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

卓榮泰：蕭美琴站上國際舞台 鄭麗文卻站國共舞台

林佳龍：IPAC共同主席邀請蕭美琴演說 陪蕭進入歐洲議會

台灣捐80億元換蕭美琴上台演說？外交部：已報警處理

網傳捐巨資換蕭美琴IPAC演講 北市警待涉案男返台偵辦

相關新聞

中火燃煤機組何時拆？龔明鑫：2034年達成完全無媒

台中火力發電廠現有十部燃煤機組，總裝置容量5,050千瓦，立委質詢時關切，何時完成拆除作業。對此，行政院長卓榮泰表示，台...

捷安特因勞權遭美方扣貨 卓榮泰令全面檢討並提指引

立委莊瑞雄質詢時表示，捷安特被美方查扣貨品，是台灣首次企業因為「勞權問題」被美方扣貨，這是國家品牌重大危機。行政院長卓榮...

亞太資服業數位高峰會揭幕 蕭美琴：台灣是AI供應鏈不可缺的夥伴

2025亞太資服業數位高峰會（ASOCIO Digital Summit）今天在台北揭幕，中華民國資訊軟體服務商業同業公...

人工智慧法律國際研究基金會主辦研討會 六國專家談AI法治與產業布局

財團法人人工智慧法律國際研究基金會日前舉行 「AI時代下的產業鏈重構與法治政策」 主題的研討會，聚焦在科技競逐與地緣政治...

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

11月3日中工的一紙聲明，為市場投下震撼彈，外界這才知道頗具資金實力的建商寶佳集團已對中工出手，而且大舉買進至持股比重達11.8%。這次的買進行動，是由寶佳集團少東，也是寶佳機構副董事長林家宏親上第一線操刀。中工經營權開打，寶佳會買到多少股權？戰線又是否擴及到中工的母公司中石化？ 知情人士向聯合報數位版透露：「估計至少會買到20%以上！」

有錢也買不到的天皇座駕 TOYOTA Century有何獨特之處？

全球汽車龍頭豐田日前參加東京移動展，會長豐田章男在發表會上大動作宣布，原本只是TOYOTA品牌其中一個車款的「Century」將品牌化，將超越LEXUS，直接挑戰賓利、勞斯萊斯等金字塔頂端市場，作為天皇座駕，被稱為有錢也買不到的Century有什麼獨特之處？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。