聯合報／ 記者馬瑞璿/台北即時報導
由左而右：財團法人人工智慧法律國際研究基金會執行長張麗卿、法國洛林大學教授暨美國stanford 訪問學者Florence、微軟公司全球助理法務長施立成 、前政務委員鄧振中、韓國慶南大學法學系教授兼主任安正彬、新加坡國立大學副教授陳維曾。圖/人工智慧法律國際研究基金會提供
財團法人人工智慧法律國際研究基金會日前舉行 「AI時代下的產業鏈重構與法治政策」 主題的研討會，聚焦在科技競逐與地緣政治緊張背景下，AI對全球產業鏈、經貿秩序與法治架構所帶來的深層挑戰。

論壇邀集來自美國、法國、日本、南韓、新加坡與台灣的國際法學者與政策專家，共同深入探討AI科技發展下的法治挑戰與產業布局，期為台灣未來AI法治與產業政策發展提供具體建言。與會的各國專家普遍認為AI發展潛藏失控風險，對監管的必要性已有共識，但監管方式與強度因國而異。多位學者指出，台灣版AI基本法的制定，將可作為全球推動AI法治規範的重要參考典範。

財團法人人工智慧法律國際研究基金會董事長朱兆民表示，本次會議聚焦四大主題：AI基本法、AI治理與全球產業政策趨勢、AI數位主權的建構與法治、AI賦能供應鏈治理與驅動經貿成長、以及AI應用的法律問題。

台灣正處於AI時代的產業轉型關鍵期，面臨供應鏈赴美製造與核心技術保護的雙重挑戰，如何推動AI基本法立法、強化AI主權架構、促進台美產業聚落合作，並同時防止關鍵技術外流，將是決定台灣能否在全球產業重組中掌握主導權的關鍵課題。

在談到「經濟安全」與「科技韌性」下的產業戰略時，哈佛大學甘迺迪學院研究員朱宸佐指出，面對「美國製造」趨勢，台灣應以「共製＋保護」雙軌並行：在共製面，應建立與美國聯邦、州政府及台灣產業工會的三層溝通架構，推動產業園區合作；在保護面，須重新檢視關鍵技術保護清單，建立以台灣為主體的分層防護體系，避免產業被掏空。透過「共製＋保護」雙軌體系，將「Made in Taiwan」升級為「Made with Taiwan」，鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵角色。

展望未來，財團法人人工智慧法律國際研究基金會執行長 張麗卿表示，自2019年成立以來，基金會持續推動台灣AI法治與政策發展，並於2023年提出《人工智慧基本法》草案，供政府參考。未來將持續舉辦跨領域論壇與研究計畫，邀請國內外專家共同推動台灣 AI 產業與法治發展，攜手邁向AI強國目標。

AI 人工智慧 美國
相關新聞

中火燃煤機組何時拆？龔明鑫：2034年達成完全無媒

台中火力發電廠現有十部燃煤機組，總裝置容量5,050千瓦，立委質詢時關切，何時完成拆除作業。對此，行政院長卓榮泰表示，台...

捷安特因勞權遭美方扣貨 卓榮泰令全面檢討並提指引

立委莊瑞雄質詢時表示，捷安特被美方查扣貨品，是台灣首次企業因為「勞權問題」被美方扣貨，這是國家品牌重大危機。行政院長卓榮...

亞太資服業數位高峰會揭幕 蕭美琴：台灣是AI供應鏈不可缺的夥伴

2025亞太資服業數位高峰會（ASOCIO Digital Summit）今天在台北揭幕，中華民國資訊軟體服務商業同業公...

人工智慧法律國際研究基金會主辦研討會 六國專家談AI法治與產業布局

財團法人人工智慧法律國際研究基金會日前舉行 「AI時代下的產業鏈重構與法治政策」 主題的研討會，聚焦在科技競逐與地緣政治...

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

11月3日中工的一紙聲明，為市場投下震撼彈，外界這才知道頗具資金實力的建商寶佳集團已對中工出手，而且大舉買進至持股比重達11.8%。這次的買進行動，是由寶佳集團少東，也是寶佳機構副董事長林家宏親上第一線操刀。中工經營權開打，寶佳會買到多少股權？戰線又是否擴及到中工的母公司中石化？ 知情人士向聯合報數位版透露：「估計至少會買到20%以上！」

有錢也買不到的天皇座駕 TOYOTA Century有何獨特之處？

全球汽車龍頭豐田日前參加東京移動展，會長豐田章男在發表會上大動作宣布，原本只是TOYOTA品牌其中一個車款的「Century」將品牌化，將超越LEXUS，直接挑戰賓利、勞斯萊斯等金字塔頂端市場，作為天皇座駕，被稱為有錢也買不到的Century有什麼獨特之處？

