人工智慧法律國際研究基金會主辦研討會 六國專家談AI法治與產業布局

財團法人人工智慧法律國際研究基金會日前舉行 「AI時代下的產業鏈重構與法治政策」 主題的研討會，聚焦在科技競逐與地緣政治緊張背景下，AI對全球產業鏈、經貿秩序與法治架構所帶來的深層挑戰。

論壇邀集來自美國、法國、日本、南韓、新加坡與台灣的國際法學者與政策專家，共同深入探討AI科技發展下的法治挑戰與產業布局，期為台灣未來AI法治與產業政策發展提供具體建言。與會的各國專家普遍認為AI發展潛藏失控風險，對監管的必要性已有共識，但監管方式與強度因國而異。多位學者指出，台灣版AI基本法的制定，將可作為全球推動AI法治規範的重要參考典範。

財團法人人工智慧法律國際研究基金會董事長朱兆民表示，本次會議聚焦四大主題：AI基本法、AI治理與全球產業政策趨勢、AI數位主權的建構與法治、AI賦能供應鏈治理與驅動經貿成長、以及AI應用的法律問題。

台灣正處於AI時代的產業轉型關鍵期，面臨供應鏈赴美製造與核心技術保護的雙重挑戰，如何推動AI基本法立法、強化AI主權架構、促進台美產業聚落合作，並同時防止關鍵技術外流，將是決定台灣能否在全球產業重組中掌握主導權的關鍵課題。

在談到「經濟安全」與「科技韌性」下的產業戰略時，哈佛大學甘迺迪學院研究員朱宸佐指出，面對「美國製造」趨勢，台灣應以「共製＋保護」雙軌並行：在共製面，應建立與美國聯邦、州政府及台灣產業工會的三層溝通架構，推動產業園區合作；在保護面，須重新檢視關鍵技術保護清單，建立以台灣為主體的分層防護體系，避免產業被掏空。透過「共製＋保護」雙軌體系，將「Made in Taiwan」升級為「Made with Taiwan」，鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵角色。

展望未來，財團法人人工智慧法律國際研究基金會執行長 張麗卿表示，自2019年成立以來，基金會持續推動台灣AI法治與政策發展，並於2023年提出《人工智慧基本法》草案，供政府參考。未來將持續舉辦跨領域論壇與研究計畫，邀請國內外專家共同推動台灣 AI 產業與法治發展，攜手邁向AI強國目標。