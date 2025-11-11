快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

羅浮宮劫案現場「神祕型男」身分揭曉…他是15歲的外交官之子

三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人

富達國際：亞洲市場展現韌性 投資策略轉向精選與防禦

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際指出，今年以來，亞洲受惠於美元走弱與貿易緊張緩解，即使面臨企業獲利下修與經濟數據平淡，仍展現強勁韌性與成長潛力。今年以來，亞股表現顯著優於其他區域股市。不過，亞洲市場近期漲勢呈現分化，整體表現並不均衡。

富達國際宏觀與戰略資產團隊表示，富達採取審慎樂觀態度並強調精選標的的重要性，主要機會集中在人工智慧（AI）、價值型消費、公司治理改善等題材。

在AI方面，富達國際指出，最近的美國科技財報亮眼，但AI資本支出引起市場關注。在雲端業務快速擴張的同時，科技巨頭也同步上調資本支出預算，超出市場預期，引發投資人重新評估對AI 投資回報率。在基本面與評價面交錯之下，後續科技股表現可能將更具選股差異，使「由下而上」的選股策略創造超額報酬機會。

富達國際指出，市場自底部復甦之後，進入更具挑戰的階段。投資人需聚焦基本面良好的產業，並建立防禦性投資組合，以因應當前總體環境的波動與潛在風險。面對這樣的環境，投資人不妨採取防禦性與收益導向策略，關注股息提升、股東回報及具吸引力的收益率，以在波動環境中提供緩衝並創造長期回報。

AI 資本支出
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

科技股領漲 台股多頭未變

股票型商品魅力失色 單周資金淨流入減少近四成

貝萊德：黃金具多項利多

停擺將結束？ 美期電子盤、亞股紛紛走揚

相關新聞

中火燃煤機組何時拆？龔明鑫：2034年達成完全無媒

台中火力發電廠現有十部燃煤機組，總裝置容量5,050千瓦，立委質詢時關切，何時完成拆除作業。對此，行政院長卓榮泰表示，台...

亞太資服業數位高峰會揭幕 蕭美琴：台灣是A I供應鏈不可缺的夥伴

2025亞太資服業數位高峰會（ASOCIO Digital Summit）今天在台北揭幕，中華民國資訊軟體服務商業同業公...

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

11月3日中工的一紙聲明，為市場投下震撼彈，外界這才知道頗具資金實力的建商寶佳集團已對中工出手，而且大舉買進至持股比重達11.8%。這次的買進行動，是由寶佳集團少東，也是寶佳機構副董事長林家宏親上第一線操刀。中工經營權開打，寶佳會買到多少股權？戰線又是否擴及到中工的母公司中石化？ 知情人士向聯合報數位版透露：「估計至少會買到20%以上！」

有錢也買不到的天皇座駕 TOYOTA Century有何獨特之處？

全球汽車龍頭豐田日前參加東京移動展，會長豐田章男在發表會上大動作宣布，原本只是TOYOTA品牌其中一個車款的「Century」將品牌化，將超越LEXUS，直接挑戰賓利、勞斯萊斯等金字塔頂端市場，作為天皇座駕，被稱為有錢也買不到的Century有什麼獨特之處？

近七成員工薪資 低於平均

主計總處昨（10）日公布今年前九月全體受僱員工經常性薪資平均為47,751元，年增3%，創25年同期新高；累計總薪資達5...

歷年最強10月…上市櫃營收 全年挑戰50兆元

上市櫃公司十月總營收四點六四兆元、年增百分之十一，超越去年同期四點一六兆元的紀錄，締造歷年「最強光輝十月」新高。儘管今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。