富達國際：亞洲市場展現韌性 投資策略轉向精選與防禦

富達國際指出，今年以來，亞洲受惠於美元走弱與貿易緊張緩解，即使面臨企業獲利下修與經濟數據平淡，仍展現強勁韌性與成長潛力。今年以來，亞股表現顯著優於其他區域股市。不過，亞洲市場近期漲勢呈現分化，整體表現並不均衡。

富達國際宏觀與戰略資產團隊表示，富達採取審慎樂觀態度並強調精選標的的重要性，主要機會集中在人工智慧（AI）、價值型消費、公司治理改善等題材。

在AI方面，富達國際指出，最近的美國科技財報亮眼，但AI資本支出引起市場關注。在雲端業務快速擴張的同時，科技巨頭也同步上調資本支出預算，超出市場預期，引發投資人重新評估對AI 投資回報率。在基本面與評價面交錯之下，後續科技股表現可能將更具選股差異，使「由下而上」的選股策略創造超額報酬機會。

富達國際指出，市場自底部復甦之後，進入更具挑戰的階段。投資人需聚焦基本面良好的產業，並建立防禦性投資組合，以因應當前總體環境的波動與潛在風險。面對這樣的環境，投資人不妨採取防禦性與收益導向策略，關注股息提升、股東回報及具吸引力的收益率，以在波動環境中提供緩衝並創造長期回報。