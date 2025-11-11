中火燃煤機組何時拆？龔明鑫：2034年達成完全無媒

台中火力發電廠現有十部燃煤機組，總裝置容量5,050千瓦，立委質詢時關切，何時完成拆除作業。對此，行政院長卓榮泰表示，台電有很清楚的時程規劃，政府會要求不能拖延到2034年，時間點要往前完成拆除作業。經濟部長龔明鑫說，2034年達成完全無媒，程序上會再做規劃。

卓榮泰11日率行政院相關部會首長赴立法院施政報告並備詢。

立委顏寬恆質詢時提及，台中火力發電廠有五支煙囪、十部燃煤機組，總裝置容量5,050千瓦。依照經濟部規劃2034年會再多出六部燃氣機組，每部裝置130萬千瓦、六部共780萬千瓦。目前十部燃煤機組是全國最大、全球第四大燃煤電廠。

顏寬恆表示，依照環境部數據，中火是台中排放大戶，PM2.5排放佔台中市固定汙染源13.5%、硫氧化物排放佔66.1%、氮氧化物排放佔65.6%。他詢問，中火燃煤拆除計畫，是否有全面的拆除計畫？

卓榮泰答詢時回應，他知道一部燃氣機組，等於兩部燃煤機組。一部燃氣機組蓋好之後，就會拆掉了兩個燃煤機組。至於拆除期程，龔明鑫表示，首先規劃兩部新的燃氣機組建設完成後，燃煤機組才會除役並拆除。

顏寬恆質疑，之前大林電廠偷偷重啟被抓包；興達電廠前一陣子除役備用，結果也是重啟。龔明鑫解釋，那是備用，法律上允許緊急狀況的時候，可以短暫重起；沒有緊急狀況時，平常不會運轉。

顏寬恆表示，他希望卓榮泰要求台電提供完整的拆除計畫、細部期程。依照經濟部提供的期程規劃，寫著2025年要動工拆除，但是目前完全都沒有動工。

卓榮泰說，台電有很清楚的時程規劃，政府會要求不能拖延到2034年，時間點要往前完成拆除作業；中間空了好幾年的空檔，拆除時間要再往前拉。龔明鑫指出，2034年會達成完全無媒，程序上則會再做規劃。

卓榮泰提到，新的燃氣機組，正在加緊裝置當中。只要新的燃氣機組建設完成，2號燃煤機組就會拆除。新的燃氣機組目前施工程度，都在進行中。

顏寬恆追問，中火區域未來還會增設天然氣儲氣槽，目前計畫跟進度？

龔明鑫說明，台中港接收站的部分，現在正在環評當中，正要送件而已，還沒有通過。天然氣儲氣槽是安全的，沒有發生過意外，不會設置在居民附近，會蓋在遠離居民的地方。以氣換媒，一定要有接收站，政府一定會防範事故發生。